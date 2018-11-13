"Не пустили": Трамп объяснил свое скандальное отсутствие на торжествах во Франции

Сегодня, 18:23

Президент США с супругой посетили Париж, где приняли участие в мероприятияхк 100-летию окончания Первой мировой 

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп, в ответ на прозвучавшие в его адрес критические замечания, заявил, что на выходных хотел отправиться на американское мемориальное кладбище во Франции, несмотря на дождь, но секретная служба США запретила ему это делать.

"Когда (выяснилось – Ред.), что вертолет не может полететь на кладбище во Франции из-за почти нулевой видимости, я предложил поехать туда на машине", - написал Трамп в Twitter. "Но секретная служба сказала – НЕТ, так как (кладбище – Ред.) слишком далеко от аэропорта, и это (привело бы – Ред.) к серьезным перекрытиям движения в Париже" – добавил он.

Напомним, Трамп во время визита во Францию из-за плохой погоды отменил свою поездку на кладбище, где похоронены американцы, погибшие в Первой мировой войне.

Ожидалось, что глава Белого дома примет участие в церемонии возложения венка на мемориале, расположенном в 100 километрах от Парижа, но его вертолет не взлетел из-за дождя.

Отметим, что в Париже прошли мероприятия посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Возле Триумфальной арки прошла акция, которую посетило беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных был и президент Украины Петр Порошенко.
США, Франция, мемориал, скандал, Трамп, первая мировая

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