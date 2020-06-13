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Не пустили в бар: в Техасе пьяный устроил стрельбу посреди улицы

13 июня, 15:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Стрелявшему удалось скрыться, ведутся поиски

По меньшей мере, восемь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на парковке у бара в городе Сан-Антонио (штат Техас, США). Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило агентство Associated Press. Не так давно в американском городе Форт-Уэрт в штате Техас произошла стрельба в парке.

В этот раз стрельба произошла возле бара, по информации AP, стрелявший был в компании людей, которую не пустили в заведение, потому что они находились в состоянии алкогольного опьянения. После этого, как указывает шеф полиции, один из мужчин отошел к своей машине, достал винтовку из багажника и открыл огонь.

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Пострадавшие самостоятельно добрались до больницы, их состояние стабильное.

Личность подозреваемого в настоящее время не установлена. Ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах как минимум два человека погибли и более десяти получили ранения во время массовой стрельбы на вечеринке выпускников Техасского университета A&M. На мероприятии находились сотни людей, многие из которых были студентами. Вечеринка проходила в ночном клубе.

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США стрельба техас

Источник: ТАСС

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