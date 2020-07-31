Не разминулись в небе: в США столкнулись два самолета, есть жертвы

Пилотам поручили бороться с лесным пожаром с воздуха, но они не поделили небо

Не прошло и недели после смертельного авиакрушения в американском штате Юта, как в США случилось новое ЧП с самолетами.

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Ссылаясь на Федеральное авиационное управление США, Fox News сообщает, что на этот раз авария произошла в районе города Калиенте, штат Невада, который расположен в 240 км от всемирно известного Лас-Вегаса.

Отмечается, что днем 30 июля в небе столкнулись два одномоторных самолета, которые участвовали в тушении масштабного лесного пожара.

По предварительным данным, на борту самолетов находились только пилоты. В результате столкновения они оба погибли.

Причины трагедии пока что выясняются. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.

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Напомним, в прошлом месяце сообщалось сразу о двух крушениях самолетов в США за сутки – в штатах Джорджия и Калифорния.

А в начале этого месяца в Южной Каролине произошла другая авиакатастрофа с истребителем F-16 – она привела к гибели летчика американских Военно-воздушных сил. Его госпитализировали, но позже он скончался в больнице. В американской армии случившееся назвали "несчастным случаем".

Также смотрите видеосюжет о крушении легкомоторного самолета в Одессе:

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