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Не Россия и Китай: экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

4 сентября, 15:13

Джеймс Мэттис считает Пакистан самым опасным государством в мире

Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис / Фото: AFP

Из-за высокого уровня радикализации общества и своего ядерного арсенала Пакистан является самым опасным государством в мире.

Об этом в своих мемуарах "Позывной Хаос: руководство лидера" заявил уволенный в прошлом году министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Из всех стран, с которыми я сталкивался, считаю Пакистан самой опасной из-за радикализации общества и наличия ядерного оружия. Мы не можем допустить, чтобы динамичный ядерный арсенал в мире попадал в руки террористов и распространился среди них. Результат будет катастрофическим", – утверждает экс-глава Пентагона.

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Кроме того, по словам Мэттиса, нынешнее пакистанское правительство не заботится о будущем своего народа, а также "одержимо" Индией.

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Экс-министр утверждает, что вся геополитика Пакистан формируется "сквозь призму их враждебности к Индии", что, в свою очередь, сформировало и политику Исламабада в отношении Афганистана.

Напомним, ранее в этом году отношения Индии и Пакистана вышли на новый виток эскалации – стороны обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишился двух военных самолетов.

На фоне обострения министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его страна может отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первой.

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