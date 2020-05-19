"Не служит интересам Америки": Трамп поставил жесткий ультиматум ВОЗ

США могут полностью заморозить финансирования ВОЗ и прекратить членство в организации. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в письме гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.

"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", – говорится в письме.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что она упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса. Также он раскритиковал позицию организации касательно Китая.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки", – заявил Трамп и отметил, что единственным путем для ВОЗ восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

Напомним, недавно Трамп заявил, что США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 млн долларов.

Ранее мы писали о том, что Китай не допустил представителей ВОЗ к участию в расследовании происхождения инфекции COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама