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Не только Байден: Трампа на выборах опережают и другие демократы

4 ноября, 13:11

Президент отстает в рейтингах сразу от трех кандидатов от Демократической партии

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

Если бы президентские выборы прошли в США сегодня, действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп проиграл бы их сразу трем соперникам из Демократической партии.

Как свидетельствует опрос лояльного президенту канала Fox News, самый большой отрыв от Трампа продолжает сохранять бывший вице-президент Джо Байден – 51% против 39%. Кроме того, Байдена поддерживают 96%, тогда как Трампа – 86%.

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Также в тройку лидеров входят сенаторы Берни Сандерс (49%) и Элизабет Уоррен (46%).

Любопытно, что при этом в рейтинге праймериз демократов Сандерс уступает Уоррен (21% против 19%). При этом бесспорным лидером остается Байден с 31%.

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Четвертый из демократов, мэр Пит Буттеджадж, сравнялся с президентом – у него тоже 41%.

Напомним, что президентские выборы в США назначены на ноябрь 2020 года, однако демократы инициировали в Конгрессе процедуру импичмента Трампа. Если им удастся довести начатое до конца (что станет первым случаем в американской истории), то в стране пройдут досрочные выборы.

Кроме того, несколько дней назад нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий президента Дональда Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой Демократической партией процедуры импичмента.

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