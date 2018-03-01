Не тратить время впустую: стали известны секреты успеха Илона Маска

Сегодня, 03:37

Одновременно Маск старается решать дела одно за другим, тратя на каждое не более пяти минут

Илон Маск. Фото: AFP
Илон Маск. Фото: AFP

Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разбивает свой рабочий день на пятиминутные перерывы и старается не тратить много времени на разбор электронных писем. Об этом пишет издание The Independent.

Главный принцип Маска — не тратить время впустую. Это позволяет ему управлять двумя крупными компаниями. При этом Маск игнорирует большинство телефонных звонков и не смотрит долго электронную почту.

Одновременно Маск старается решать дела одно за другим, тратя на каждое не более пяти минут. Журналисты замечают, что прием пищи предприниматель тоже старается уместить в пятиминутку, совместив его с важной встречей. На сон Маск тратит около шести часов в сутки.

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Общая продолжительность рабочей недели составляет от 85 до 100 часов. Причем около 80 процентов рабочего времени Маску удается отводить непосредственно инженерному проектированию.

Один из последних проектов Илона Маска — запуск бесплатного глобального интернета. Для этого планируется вывести на околоземную орбиту 12 тысяч спутников. Первые два на ракете Falcon 9 были запущены 22 февраля.

Состояние Маска по данным журнала Forbes на 2017 год оценивалось в 21 миллиард долларов.

Ранее экс-работник SpaceX рассказал, как Илон Маск мотивирует сотрудников. Несмотря на то, что Маск ставит перед своей командой грандиозные цели и строгие дедлайны, он понимает, насколько важны для людей отдых и мотивация.

Кроме того, мы писали об истории успеха 46-летнего миллиардера.
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