Не тратить время впустую: стали известны секреты успеха Илона Маска

Одновременно Маск старается решать дела одно за другим, тратя на каждое не более пяти минут

Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разбивает свой рабочий день на пятиминутные перерывы и старается не тратить много времени на разбор электронных писем. Об этом пишет издание The Independent.

Главный принцип Маска — не тратить время впустую. Это позволяет ему управлять двумя крупными компаниями. При этом Маск игнорирует большинство телефонных звонков и не смотрит долго электронную почту.

Одновременно Маск старается решать дела одно за другим, тратя на каждое не более пяти минут. Журналисты замечают, что прием пищи предприниматель тоже старается уместить в пятиминутку, совместив его с важной встречей. На сон Маск тратит около шести часов в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Илон Маск рассказал о глобальных задумках (видео)

Общая продолжительность рабочей недели составляет от 85 до 100 часов. Причем около 80 процентов рабочего времени Маску удается отводить непосредственно инженерному проектированию.

Один из последних проектов Илона Маска — запуск бесплатного глобального интернета. Для этого планируется вывести на околоземную орбиту 12 тысяч спутников. Первые два на ракете Falcon 9 были запущены 22 февраля.

Состояние Маска по данным журнала Forbes на 2017 год оценивалось в 21 миллиард долларов.

Ранее экс-работник SpaceX рассказал, как Илон Маск мотивирует сотрудников. Несмотря на то, что Маск ставит перед своей командой грандиозные цели и строгие дедлайны, он понимает, насколько важны для людей отдых и мотивация.

Кроме того, мы писали об истории успеха 46-летнего миллиардера.