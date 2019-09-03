Вслед за "Дориан" на США летит новый ураган

Ураган находился в 710 км к юго-западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния

Фото CNN

Ураган "Жульет" сформировался в Тихом океане и стремительно набирает силу. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Ураган „Жульет" быстро набирает силу. На данный момент он достиг третьей категории (из пяти возможных) по шкале Саффира-Симпсона", - сказано в сообщении.

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По данным центра на 21:00 понедельника, ураган находился в 710 км к юго-западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния. По оценкам метеорологов, максимальная скорость ветра в порывах составляет 51,3 м/с. Стихия движется в северо-западном направлении со скоростью 19 км/ч.

В центре отметили, что ожидается стремительное усиление урагана во вторник и постепенное ослабление к пятнице.

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Напомним, накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняется к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Кроме того, Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало видео с борта самолета погодной разведки, которая находится внутри глаза урагана "Дориан".

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