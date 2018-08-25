Недостаточные успехи по ядерному разоружению: Трамп отложил визит Помпео в Китай

Сегодня, 02:45

Президент США считает, что Китай перестал способствовать решению этого вопроса из-за ужесточения позиции США в вопросах двусторонней торговли

Фото: AFP
Фото: AFP

Дональд Трамп попросил госсекретаря Майка Помпео не ездить в ближайшее время в КНДР. Об этом президент США написал на странице в Twitter.

"Я попросил государственного секретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею, поскольку я чувствую, что мы не делаем достаточных успехов в отношении денуклеаризации Корейского полуострова", – сказано в сообщении.

Также президент США считает, что Китай перестал способствовать решению этого вопроса из-за ужесточения позиции США в вопросах двусторонней торговли.

"Помпео с нетерпением ждет поездки в Северную Корею в ближайшее время, скорее всего после того, как наши торговые отношения с Китаем будут урегулированы", – отметил Трамп и добавил. – "А пока я хочу передать горячий привет председателю Киму и заверить его в моем почтении. С нетерпением жду скорой новой встречи с ним".

Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Майк Помпео назначил специальным представителем США по делам Северной Кореи вице-президента американской корпорации Ford Motor Company Стивена Бегана.

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12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема – ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами. Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. По его итогам подписано совместное заявление, в соответствии с которым США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Трамп отметил, что снятие санкций против КНДР следует ожидать только после того, как денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена. Также он заверил, что Северная Корея намерена уничтожить основной полигон по испытанию ракетных двигателей.

Напомним, госсекретарь США обсудил с британским коллегой "опасные действия России".

Также мы писали, что во время телефонного разговора с Помпео президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Также шла речь об освобождении украинских заложников и политических заключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора Порошенко с Помпео подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующей безопасности вызовов в результате реализации проекта "Северный поток – 2".
КНДР, Трамп, Дональд Трамп, президент США, помпео
Источник:

УНИАН

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