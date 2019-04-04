Недовольны интерпретацией: следователи из команды Мюллера прокоментировали отчет министра юстиции по его докладу

Выводы, содержащиеся в его докладе, могут нанести репутации Трампа серьезный урон

Фото: Getty Images

Недовольны интерпретацией: следователи из команды Мюллера прокоментировали отчет министра юстиции по его докладу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/563/de9/5c9563de9e1b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/563/de9/5c9563de9e1b2.jpg 2019-04-04T04:30:55+03:00 США Выводы, содержащиеся в его докладе, могут нанести репутации Трампа серьезный урон

Некоторые из следователей, входящих в команду спецпрокурора США Роберта Мюллера, недовольны отчетом по итогам его расследования, который представил 24 марта министр юстиции Уильям Барр. Об этом пишет "Нью-Йорк таймс", ссылаясь на данные, полученные от неназванных правительственных чиновников.

По их версии, публикацией своих выводов по итогам ознакомления с докладом спецпрокурора Барр постарался "сформировать первоначальное общественное мнение" относительно расследования приписываемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс. "Некоторые члены команды Мюллера обеспокоены тем, что из-за того, что Барр первым представил изложение выводов спецпрокурора, мнение американцев сформируется еще до того, как результаты расследования будут обнародованы", пишет "Нью-Йорк таймс". По мнению членов команды Мюллера, глава Минюста должен был включить в свой четырехстраничный отчет больше деталей.

Как подчеркивает издание, некоторые члены команды спецпрокурора считают, что выводы, содержащиеся в его докладе, могут нанести репутации президента США Дональда Трампа урон более серьезный, чем его оценил Барр. При этом источники издания не уточнили, в чем именно доклад Мюллера может представлять для Трампа более серьезную опасность, чем считает министр юстиции. Газета также не приводит данных о том, какое число следователей из команды Мюллера недовольны интерпретацией его доклада главой Минюста.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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