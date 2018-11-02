"Нефтяные" санкции Трампа против Ирана: стало известно, какую страну не затронут

Член правительства одной из стран Ближнего Востока поделился, что его государство сможет покупать иранскую нефть

Турция входит в список из восьми стран, для которых Соединенные Штаты временно сделали исключение из действия антиираинских санкций.

Таким образом, Турция сможет покупать у Ирана нефть, заявил турецкий министр энергетики Фатих Донмез 2 ноября.

"Мы знаем, что Турция является одной из стран, в отношении которой было сделано исключение", – цитирует главу Минэнерго Турции агентство AFP.

При этом он не стал уточнять, откуда Анкаре поступили такие данные, на какой срок США пошли Турции навстречу или какие-либо другие подробности.

Донмез признал, что он доволен таким решением Белого дома.

Напомним, о том, что США временно выведут из-под действия "нефтяных" санкций против Ирана восемь стран, ранее заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Кроме того, стало известно, что одной из таких стран стала Индия, которая сможет продолжать импортировать из Ирана около 1,25 млн тонн нефти в месяц до марта 2019 года.

Также мы писали, как американский президент Дональд Трамп сообщил о будущих санкциях в духе "Игры престолов" – разместив в микроблоге постер, стилизованный под постеры сериала, и известный фанатам слоган.