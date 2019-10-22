Немедленно убивайте: по США расползаются змееголовые рыбы

Опасные хищники могут жить как на суше, так и в воде

В США появилась новая опасность – по стране расползаются змееголовые рыбы, которые могут ползать по суше и дышать.

Однако больше всего людей пугают огромные челюсти этих хищников, их острые зубы и невероятный аппетит. По словам зоологов, змееголовцы съедают все на своем пути.

Их родина – Дальний Восток, а в Штатах некоторые американцы держали их дома в своих аквариумах. Когда же стало понятно, что они имеют дело с хищниками – начали выпускать их в канализацию.

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В службах контроля советуют немедленно убивать змееголовцев, замораживать и сообщать о находке.

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Напомним, ранее в сети появилось уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В кратчайшее время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.

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