Немужское хобби сделало из 11-летнего мальчика звезду

Юный Джона вяжет по пять часов в день и даже учит других этому ремеслу

Немужское хобби сделало из 11-летнего мальчика звезду 2019-03-05T16:32:00+02:00 США Юный Джона вяжет по пять часов в день и даже учит других этому ремеслу

Вместо машинок и роботов – яркие нити и крючок для вязания. Такое необычное хобби 11-летнего Джоны из американского штата Висконсин не только сделало его знаменитостью, но и приносит деньги.

Вязанием он увлекся еще в пять лет – как это делать мальчику показала мама. С тех пор он сплел сотни шарфов, пледов и ковриков и даже начал учить других.

Мальчик вяжет по пять часов в день. Иногда спешит к ниткам и крючку с самого рассвета, а иногда прощается с мамой перед сном, а сам идет плести при свете фонарика.

Сотни тысяч человек следят за его работами в соцсетях и даже шлют подарки – Джона получает ящики ниток. А с недавних пор поступили и первые заказы.

"Вот такую шапку я могу изготовить за 45 минут. А это хомут. И мой любимый яркий плед", – говорит подросток.

Родился Джона в Эфиопии, но сильно болел, и родные родители от него отказались. В пятимесячном возрасте его усыновила американская семья. Теперь у него есть брат и сестра. Джона мечтает стать хирургом, когда вырастет.

Напомним о необычном хобби 12-летнего мальчика по имени Нес из Таиланда – парень прославился благодаря своему Instagram-аккаунту, где он переодевается в женскую одежду, примеряет аксессуары и снимает онлайн-уроки по нанесению макияжа.

Кроме того, как мы уже писали, психологи считают, что вязание является своеобразной медитацией – когда мы занимаемся чем-то однообразным, замедляется дыхание, выравнивается давление.

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