Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Немужское хобби сделало из 11-летнего мальчика звезду

Сегодня, 16:32

Юный Джона вяжет по пять часов в день и даже учит других этому ремеслу

Немужское хобби сделало из 11-летнего мальчика звезду США Юный Джона вяжет по пять часов в день и даже учит других этому ремеслу

Вместо машинок и роботов – яркие нити и крючок для вязания. Такое необычное хобби 11-летнего Джоны из американского штата Висконсин не только сделало его знаменитостью, но и приносит деньги.

Вязанием он увлекся еще в пять лет – как это делать мальчику показала мама. С тех пор он сплел сотни шарфов, пледов и ковриков и даже начал учить других.

Мальчик вяжет по пять часов в день. Иногда спешит к ниткам и крючку с самого рассвета, а иногда прощается с мамой перед сном, а сам идет плести при свете фонарика.

Сотни тысяч человек следят за его работами в соцсетях и даже шлют подарки – Джона получает ящики ниток. А с недавних пор поступили и первые заказы.

"Вот такую шапку я могу изготовить за 45 минут. А это хомут. И мой любимый яркий плед", – говорит подросток.

Родился Джона в Эфиопии, но сильно болел, и родные родители от него отказались. В пятимесячном возрасте его усыновила американская семья. Теперь у него есть брат и сестра. Джона мечтает стать хирургом, когда вырастет.

Напомним о необычном хобби 12-летнего мальчика по имени Нес из Таиланда – парень прославился благодаря своему Instagram-аккаунту, где он переодевается в женскую одежду, примеряет аксессуары и снимает онлайн-уроки по нанесению макияжа.

Кроме того, как мы уже писали, психологи считают, что вязание является своеобразной медитацией – когда мы занимаемся чем-то однообразным, замедляется дыхание, выравнивается давление.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ребенок, хобби, подросток, вязание, мальчик, пряжа

Вы сейчас просматриваете новость " Немужское хобби сделало из 11-летнего мальчика звезду". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мастерицы из Одессы вяжут варежки-котики и тапочки-лисички

1 февраля, 05:28

Новинка пришлась по душе не только детям, но и взрослым

В Украину возвращается мода на вязание

14 ноября 2018, 22:24

Сейчас свитера, шарфы и носки охотно вяжут даже мужчины

Как правильно выбрать вязаные вещи или пряжу для вязания

18 октября 2018, 14:15

Вязаные вещи с каждым годом становятся все популярнее из-за своей теплоты и оригинальности

В Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки

29 января, 21:54

Уникальные книги и развлекают ребенка, и обучают его

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

В марте украинцев накроет "черная неделя": конфликты, болезни

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Экс-король Малайзии выгнал «Мисс Москву» из дворца со скандалом

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16