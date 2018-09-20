Необычайно благородный поступок прославил школьника на всю Сеть

Сегодня, 03:02

Рами Зейни из американской Санта-Барбары стал местной знаменитостью, 


Обычный подросток Рами Зейни из американской Санта-Барбары стал местной знаменитостью, благодаря своему благородству.

Возвращаясь домой из школы, он заметил черный кошелек, который лежал посреди дороги. Заглянув в него в поисках контактов владельца, парень обнаружил внутри 10 тыс долларов.

Родители Рами рекомендовали ему отнести находку в полицию. По словам местного шерифа Келли Гувер, люди часто приносят ей различные находки, но кошелек с такой суммой ей принесли впервые.

Владелица "клада" нашлась за считанные дни – собираясь в поход, женщина складывала вещи в машину и случайно оставила на крыше свое портмоне.

Поступок школьника настолько ее поразил, что она решила вознаградить его сотней долларов, посчитав это верным поступком и достойной расплатой за проявленную им человечность.

А после того, как полиция Санта-Барбары рассказала эту историю в своем Twitter, Рами Зейни стал местной знаменитостью.

Ранее мы писали о жителе Индии Суяше Диксите, который обнаружил ничейную землю между Египтом и Суданом, и провозгласил себя ее королем.

Также ранее сообщалось о британской студентке Элле Гилман, обнаружившей в купленной в интернете обуви конверт с крупной суммой денег.
благотворительность, школьник, полиция, кошелек, санта-барбара
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: Pixabay

В США пара ограбила бездомного на 400 тыс. долларов

7 Сентября, 15:14

Марк Д'Амико и Кейт Маклюр собирали деньги на благотворительность, но решили их потратить на новую машину и отпуск в Лас-Вегасе

Украина

Спасти и помочь: мир отмечает День благотворительности

5 Сентября, 19:51

Самой известной благотворительной организацией в Украине является Фонд Рината Ахметова
Загрузка...

Другие страны

Скрин с видео

"Самый бедный в мире президент" отказался от пенсии сенатора

17 Августа, 23:54

Мухика, которому сейчас 83 года, около 14 лет провел в военных тюрьмах

Украина

В Киеве прошел благотворительный забег

10 Сентября, 12:00

Каждый финишер главной дистанции (10 км) получил памятную медаль, а победители - сертификат сети спортивных магазинов на 12 тысяч гривен

Евросоюз

Фото:AFP

Lamborghini Папы Римского продали на аукционе за 715 тысяч евро

13 Мая, 12:48

Полученные от продажи средства будут направлены на четыре благотворительных проекта

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе за два месяца проведут 147 добрых акций

17 Апреля, 06:14

Волонтеры соберут вещи для малоимущих, организуют флешмоб "Не печалься, улыбнись", Бал седовласых и акцию "Трамвай счастья"
Загрузка...