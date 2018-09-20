Необычайно благородный поступок прославил школьника на всю Сеть

Обычный подросток Рами Зейни из американской Санта-Барбары стал местной знаменитостью, благодаря своему благородству.

Возвращаясь домой из школы, он заметил черный кошелек, который лежал посреди дороги. Заглянув в него в поисках контактов владельца, парень обнаружил внутри 10 тыс долларов.

Родители Рами рекомендовали ему отнести находку в полицию. По словам местного шерифа Келли Гувер, люди часто приносят ей различные находки, но кошелек с такой суммой ей принесли впервые.

Владелица "клада" нашлась за считанные дни – собираясь в поход, женщина складывала вещи в машину и случайно оставила на крыше свое портмоне.

Поступок школьника настолько ее поразил, что она решила вознаградить его сотней долларов, посчитав это верным поступком и достойной расплатой за проявленную им человечность.

А после того, как полиция Санта-Барбары рассказала эту историю в своем Twitter, Рами Зейни стал местной знаменитостью.

Ранее мы писали о жителе Индии Суяше Диксите, который обнаружил ничейную землю между Египтом и Суданом, и провозгласил себя ее королем.

Также ранее сообщалось о британской студентке Элле Гилман, обнаружившей в купленной в интернете обуви конверт с крупной суммой денег.