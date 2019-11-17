"Необычное" медобследование Трампа: президент США развеял слухи

Повода для спекуляций о здоровье Дональд Трампа нет

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Несмотря на обстоятельства, при которых президент США Дональд Трамп начал проходить свое ежегодное медицинское обследование, 73-летний лидер утверждает, что повода для слухов о его здоровье нет.

Об этом хозяин Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Посетил чудесную семью молодого человека, который перенес серьезную операцию в прекрасном медцентре им. Уолтера Рида. Здесь действительно одни из лучших врачей в мире. Также началась первая фаза моего ежегодного медобследования. Все очень хорошо (отлично!). [Медосмотр] завершится в следующем году", – заявил Трамп.

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Напомним, что 16 ноября Трамп без объявления прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Это дало почву для спекуляций в прессе на тему самочувствия американского президента, от которых пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам призвала воздержаться.

"Похоже, что людям и некоторым журналистам гораздо любопытнее спекулировать и распространять безответственные либо опасные слухи. После обследования Трамп провел время с медработниками и семьей военнослужащего. Как я полагаю, журналисты сообщили о том, что видели, как он возвращался в Белый дом", – написала она в микроблоге.

Как уже сообщалось, предыдущее медобследование Трамп прошел в феврале. По его результатам здоровье американского президента охарактеризовали как "в целом очень хорошее".

Стоит отметить, что, несмотря на общеизвестную любовь к фастфуду, Дональда Трампа не курит, и не пьет. Сам президент признавался, что даже никогда не пробовал пива.

Что известно о пагубных привычках других мировых лидеров, смотрите в видеосюжете "Сегодня".

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