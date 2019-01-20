Необычный природный феномен посреди города сняли на видео

На реке Пресумпскот в штате Мэн появился гигантский ледяной диск диаметром в 24 метра, вращающийся сам по себе

Фото: Twitter

Необычный природный феномен посреди города сняли на видео //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/104/dcf/5c4104dcf303f.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/104/dcf/5c4104dcf303f.jpg 2019-01-20T04:00:00+02:00 США На реке Пресумпскот в штате Мэн появился гигантский ледяной диск диаметром в 24 метра, вращающийся сам по себе

В американском городе Уэстбрук, штат Мэн, обнаружен очень необычный природный феномен.

На поверхности городской реки Пресумпскот появился уникальный гигантский ледяной диск диаметром в 24 метра, который, на первый взгляд, без каких-либо причин вращается против часовой стрелки.

Снимки идеально круглой льдины уже покорили соцсети. Пользователи уже проводят параллели с инопланетным космическим кораблем, Луной или даже каруселью для местных уток.

Исследователи допускают, что диск сформировался из-за перепада температур в воде, который вызывает вихрь подо льдиной, заставляющий ее вращаться.

Напомним, ранее у берегов Антарктиды от шельфового ледника Ларсен откололся гигантский айсберг А-68, который тоже привлек к себе внимание ученых своим поведением - за летний период он повернулся против часовой стрелки на 90 градусов, что не свойственно таким большим объектам.

Кроме того, осенью в Антарктиде обнаружили другое необычное явление – прямоугольный, или плитоподобный, айсберг. Эксперты утверждают, что это действительно возможно – время от времени такие айсберги действительно появляются естественным путем.

Впрочем позже NASA успокоило взбудораженную интернет-публику. Космическое агентство запечатлело ледник из космоса, и оказалось, что шумиха была спровоцирована лишь ракурсом, с которого была снята льдина. На самом деле, она обладает идеальной прямоугольной формой.

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