Богатый Крым, подушки для Киева и коррупция: что Трамп наговорил об Украине за пять лет

В наши дни уже можно сказать наверняка: за всю историю ни один американский президент не сделал столько для популяризации Украины в американском обществе, сколько сделал Трамп. Лет двадцать назад слово Украина ассоциировалось у большинства американцев разве что со словом "Чернобыль". Через десять лет политически продвинутые граждане Соединенных Штатов внесли в свой лексикон слова "Лазаренко", "Гонгадзе", "Кольчуга". Что, конечно, расширяло представление этой части американского общества о нашей стране, но расширение это происходило совсем не в том направлении, в котором нам, согласитесь, хотелось бы. После 2004 года в обиход граждан США в привязке к Украине вошли и укоренились слова "коррупция" и "Майдан". В 2014-м американский обыватель выучил "Крым" и "Донбасс".

При этом, как уже отмечалось, даже об этих ключевых для нашей истории моментах знали, как правило, лишь политически подкованные граждане США. Ну, или те, кто регулярно смотрит телевизор и интересуется второстепенной международной политикой. А таких в США, как и в любой стране, не так много. (Многие ли из нас интересуются, допустим, текущим состоянием взаимоотношений Украины и Марокко? Или торговым балансом с этой страной?)

И только с приходом в Белый дом Дональда Трампа лед малоузнаваемости вокруг Украины растаял окончательно и бесповоротно, информация о существовании Украины дошла до самых дальних поселений и трущоб. Наша страна с Трампом в роли ледокола вошла в американский фольклор. При этом сам Трамп познавал нашу страну столь же долго и тяжело, как и значительная часть его избирателей. Даже более: можно сказать, знание Украины 45-й американский президент выстрадал.

Можно предположить, что до прихода в Белый дом Трамп имел об Украине весьма смутное представление (что несколько удивительно, учитывая, что одесситка Александра Николаенко – одна из близких подруг Мелании Трамп). Иначе трудно объяснить один из первых зафиксированных СМИ спичей Дональда Трампа относительно нашей страны. Произнесен он был тогда еще будущим кандидатом в президенты в марте 2014 года на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне.

Сложно сказать, кто из советников убедил Трампа в том, что Украина потерпит поражение. Или привел к мысли, что глубоко дотационный Крым является богатым регионом. Но в целом высказывание отражает глубину познания будущего президента США об Украине по состоянию на 2014 год.

Тогда же Трамп, по сути, сделал комплимент Владимиру Путину по поводу виртуозной аннексии Крыма. Возможно, будущий американский президент не хотел вкладывать в свои слова восхищение действиями Путина. Но в итоге прозвучало это именно так.

В дальнейшем в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно вынужден был отвечать на вопросы об Украине, хотя тема ему, очевидно, не нравилась. Так, в августе 2015-го, отвечая на вопрос журналистов о возможном членстве Украины в НАТО, Трамп ответил: "Мне все равно. Если войдет, отлично. Если этого не произойдет, отлично".

Но российская агрессия была в политическом тренде и где-то даже задавала тон кампании. Избежать изучения темы поглубже не было никакой возможности. Тем более, что мнение Трампа о нашей стране интересовало не только американских журналистов. В сентябре 2015-го Трамп, выступая по видеочату перед участниками конференции YES, уже критиковал Обаму за недостаточное (по мнению Трампа) внимание к Украине.

Тогда же кандидат в президенты США высказал мысль, которую в будущем будет повторять неоднократно: о недостаточной поддержке Украины Европой.

А год спустя, незадолго до президентских выборов, американцы узнали от своего будущего президента, что, оказывается, Крым не очень-то хотел оставаться в составе Украины.

В том же 2016-м Трамп заявил, что его раздражение по поводу Украины осталось в прошлом. Хотя мнение, что европейских соседей Украина не беспокоит, оставил при себе.

"Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе". Справедливость этой народной мудрости новоизбранный американский президент ощутил на себе еще до инаугурации. В конце 2016 года Украина уверенно и неумолимо вошла в жизнь Трампа, где и пребывает по сей день, перманентно причиняя ему всяческие огорчения. Еще не закрылась дверь за последним проголосовавшим избирателем, как разразился скандал по поводу вмешательства России в американские выборы. Активным действующим лицом и, можно сказать, одним из главных героев скандала стала Украина. Выступившая в роли положительного фона нехороших действий Москвы. В ходе скандала отношение к Украине, к действиям России в Крыму и на Донбассе стало одним из маркеров добропорядочности политиков. А потому об Украине говорили часто. И Трамп в том числе.

При этом американский президент старался говорить об Украине положительно и подчеркивая свое хорошее отношение к нашей стране: в противном случае он рисковал мгновенно быть обвиненным оппонентами в симпатиях к России.

Впрочем, именно Трамп забросил в американское общество месседж о якобы вмешательстве в американские выборы Украины. Или, как минимум, попытался забросить.

"Украинские усилия по саботажу кампании Трампа – "тихо работают, чтобы повысить Клинтон". Так где же расследование А.Г." - написал Трампв своем Твиттере в июле 2017-го. (A.G. – генпрокурор США, – авт).

В дальнейшем американский президент несколько раз в соцсетях и при общении с журналистами упоминал мифическое "украинское вмешательство". Однако информационной поддержки эта тема не получила и угасла сама по себе.

Совершенно новое звучание риторика американского президента по отношению к Украине приобрела осенью нынешнего года – аккурат после начала "Украиногейта". Расследование Конгрессом возможных злоупотреблений американского президента (напомним, что Трампу инкриминируют давление на Украину по вопросу расследования дела Бурисмы), видимо, исчерпало терпение американского президента. Пожалуй, украинская тематика, преследующая Трампа все эти годы и никак не желающая оставить его в покое, надоела ему хуже горькой редьки. В течение последних нескольких месяцев Трамп неоднократно заявлял о коррупционности Украины – чего ранее публично себе не позволял.

Месяц спустя американский президент снова повторил месседж, заявив, что он замечательно относится к украинскому народу и готов ему помогать, но его тревожит коррупция в Украине.

Отметим, что он информировал американцев о коррумпированности Украины, объясняя приостановку помощи.

Пиком же популяризации Украины американским президентом стало 20 ноября нынешнего года. В ответ на завершение публичных слушаний в Палате представителей по делу "Украиногейта" американский президент решил по-своему расставить все точки над "і".

При этом слова эти американский президент зачитал с бумажки, текст которой сумели запечатлеть фотографы.

То ли имеющая место в записке (но не озвученная Трампом) фраза "Это последнее слово президента США", то ли комичность ситуации сыграли свою роль, но выступление Трампа обрело новую жизнь в народном творчестве, мгновенно став мемом.

Слова Трампа в тот же день переложили на музыку:

Причем поработали с разными стилями:

