Українська
$ 27,18
30,66
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. США

Несмотря на приговор в тысячу лет, в США отпустили самого опасного педофила

4 июля, 03:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Его освободили условно-досрочно

В США условно-досрочно освободили самого опасного педофила, несмотря на то, что его приговорили к тысяче лет за решеткой.

Об этом информирует New York Post.

Суд отпустил Питер Мэллори из штата Джорджия на свободу после восьми лет отбывания наказания за решеткой. По мнению апелляционного суда, мужчина уже отсидел достаточный срок, и через три недели после проведенных лет в тюрьме его отпустили. Окружной прокурор заявил, что "оказался бессилен как-то остановить происходящее в суде".

Заметим, что мужчину арестовали и обвинили в хранении непристойных снимков детей, подделке улик и вторжении в частную жизнь в 2011 году. Судья в 2012 назвал подсудимого "самым активным коллекционером детской порнографии во всем мире". Мэллори работал членом окружной комиссии и был владельцем независимой телестанции в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии. А в компьютере Мэллори обнаружили более 26 тысяч файлов с детской порнографией.

Напомним, что ранее в Германии раскрыли сеть интернет-сайтов для педофилов. Теперь немецких киберпреступников хотят лишить анонимности в интернете.

Также ранее в Германии вынесли жесткий приговор семейной паре, которая пытались продать своего девятилетнего сына педофилам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
США дети педофилы порнография

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото
Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фотоFun
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из КрымаПолитика
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фотоFun
"Никто не знает, что в голове у Путина": интервью с экс-послом США Уильямом ТейлоромПолитика
В США озвучили стоимость лекарства от коронавируса
В США озвучили стоимость лекарства от коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять