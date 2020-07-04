Несмотря на приговор в тысячу лет, в США отпустили самого опасного педофила

В США условно-досрочно освободили самого опасного педофила, несмотря на то, что его приговорили к тысяче лет за решеткой.

Об этом информирует New York Post.

Суд отпустил Питер Мэллори из штата Джорджия на свободу после восьми лет отбывания наказания за решеткой. По мнению апелляционного суда, мужчина уже отсидел достаточный срок, и через три недели после проведенных лет в тюрьме его отпустили. Окружной прокурор заявил, что "оказался бессилен как-то остановить происходящее в суде".

Заметим, что мужчину арестовали и обвинили в хранении непристойных снимков детей, подделке улик и вторжении в частную жизнь в 2011 году. Судья в 2012 назвал подсудимого "самым активным коллекционером детской порнографии во всем мире". Мэллори работал членом окружной комиссии и был владельцем независимой телестанции в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии. А в компьютере Мэллори обнаружили более 26 тысяч файлов с детской порнографией.

Напомним, что ранее в Германии раскрыли сеть интернет-сайтов для педофилов. Теперь немецких киберпреступников хотят лишить анонимности в интернете.

Также ранее в Германии вынесли жесткий приговор семейной паре, которая пытались продать своего девятилетнего сына педофилам.

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