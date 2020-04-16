Несмотря за большое количество жертв коронавируса, в половине штатов США могут снять карантин

«За некоторыми исключениями, у каждого штата дела обстоят или лучше, чем прежде, или скоро будут обстоять лучше, чем прежде», - заявил Трамп

Санитарные ограничения по недопущению распространения нового коронавируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 американских штатах из 50. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Я бы сказал, что у нас по меньшей мере 20 штатов, но в действительности 29, находящихся в чрезвычайно хорошей форме. Считаю, что, за некоторыми исключениями, у каждого штата дела обстоят или лучше, чем прежде, или скоро будут обстоять лучше, чем прежде", — сказал американский лидер. Днем ранее он говорил, что, по мнению американских властей, 20 штатов можно будет открыть достаточно быстро.

Трамп сообщил, что федеральное правительство США представит губернаторам штатов свои рекомендации относительно отмены санитарных ограничений, введенных ранее в связи с пандемией, а также возобновления полноценной экономической деятельности. При этом Трамп подтвердил, что по крайней мере на части территории США ограничения будут сняты, по всей видимости, еще до 1 мая.

"Вам уже известно, мы будем открывать штаты, некоторые штаты, гораздо раньше, чем другие. Мы думаем, что некоторые штаты могут открыться до 1 мая. Штаты очень разные, у некоторых совсем небольшие проблемы в связи с коронавирусом, другие проделали такую хорошую работу, что у них мало проблем", — пояснил глава администрации США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама