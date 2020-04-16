Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Мировые новости
  2. США

Несмотря за большое количество жертв коронавируса, в половине штатов США могут снять карантин

16 апреля, 03:41

Елена Кузьмич

«За некоторыми исключениями, у каждого штата дела обстоят или лучше, чем прежде, или скоро будут обстоять лучше, чем прежде», - заявил Трамп

Санитарные ограничения по недопущению распространения нового коронавируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 американских штатах из 50. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Я бы сказал, что у нас по меньшей мере 20 штатов, но в действительности 29, находящихся в чрезвычайно хорошей форме. Считаю, что, за некоторыми исключениями, у каждого штата дела обстоят или лучше, чем прежде, или скоро будут обстоять лучше, чем прежде", — сказал американский лидер. Днем ранее он говорил, что, по мнению американских властей, 20 штатов можно будет открыть достаточно быстро.

Трамп сообщил, что федеральное правительство США представит губернаторам штатов свои рекомендации относительно отмены санитарных ограничений, введенных ранее в связи с пандемией, а также возобновления полноценной экономической деятельности. При этом Трамп подтвердил, что по крайней мере на части территории США ограничения будут сняты, по всей видимости, еще до 1 мая.

Реклама

В тренде
Франция продлила карантин, а Австрия – смягчила: как Европа борется с пандемией

"Вам уже известно, мы будем открывать штаты, некоторые штаты, гораздо раньше, чем другие. Мы думаем, что некоторые штаты могут открыться до 1 мая. Штаты очень разные, у некоторых совсем небольшие проблемы в связи с коронавирусом, другие проделали такую хорошую работу, что у них мало проблем", — пояснил глава администрации США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США карантин коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробностиДругие страны
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика
"Коронавирус создал Чарльз Либер": в чем реально подозревают профессора из ГарвардаСША
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкогольЭкономика
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономику
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономикуЭкономика
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилах
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилахСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...