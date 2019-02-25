Несправедливо отсидевший в тюрьме 39 лет американец стал миллионером

Крейг Коули был осужден в 1978 году за убийство женщины и ее четырехлетнего сына

Фото: vistanews.ru

Несправедливо отсидевший в тюрьме 39 лет американец стал миллионером //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/e55/5c6be0e55d0b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/e55/5c6be0e55d0b5.jpg 2019-02-25T03:44:00+02:00 США Крейг Коули был осужден в 1978 году за убийство женщины и ее четырехлетнего сына

Американец, отсидевший 39 лет в тюрьме по несправедливому приговору, получит 21 миллион долларов в качестве компенсации. Об этом сказано на сайте города Сими-Уэлли (Калифорния).

Крейг Коули был осужден в 1978 году за убийство женщины и ее четырехлетнего сына. После возобновления дела полицейские нашли новые образцы ДНК, исследование которых доказало непричастность осужденного к преступлению.

"Хотя никакая сумма денег не может компенсировать произошедшее с мистером Коули, урегулирование этого дела — правильный поступок для всего общества", — сказано в сообщении. Почти 40 лет, которые американец провел за решеткой, стали самым большим отмененным тюремным сроком в Калифорнии.

Мужчина был помилован и освобожден в ноябре в 2017 года в возрасте 70 лет. Власти города выплатят пострадавшему 4,9 миллиона долларов, остальная сумма будет взята из различных источников, в том числе страховки.

В 2018-м совет Калифорнии по выплате компенсации жертвам выделил Коули два миллиона долларов — наибольшую сумму когда-либо выплаченную пострадавшим с момента основания организации.

Ранее американец, отсидевший в тюрьме 46 лет за преступление, которого не совершал, вышел на свободу после отмены приговора.

Также сообщалось об американце, который провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое было совершено его двойником.

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