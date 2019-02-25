Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Несправедливо отсидевший в тюрьме 39 лет американец стал миллионером

Сегодня, 03:44

Крейг Коули был осужден в 1978 году за убийство женщины и ее четырехлетнего сына

Фото: vistanews.ru
Несправедливо отсидевший в тюрьме 39 лет американец стал миллионером //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/e55/5c6be0e55d0b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/e55/5c6be0e55d0b5.jpg США Крейг Коули был осужден в 1978 году за убийство женщины и ее четырехлетнего сына

Американец, отсидевший 39 лет в тюрьме по несправедливому приговору, получит 21 миллион долларов в качестве компенсации. Об этом сказано на сайте города Сими-Уэлли (Калифорния).

Крейг Коули был осужден в 1978 году за убийство женщины и ее четырехлетнего сына. После возобновления дела полицейские нашли новые образцы ДНК, исследование которых доказало непричастность осужденного к преступлению.

"Хотя никакая сумма денег не может компенсировать произошедшее с мистером Коули, урегулирование этого дела — правильный поступок для всего общества", — сказано в сообщении. Почти 40 лет, которые американец провел за решеткой, стали самым большим отмененным тюремным сроком в Калифорнии.

Мужчина был помилован и освобожден в ноябре в 2017 года в возрасте 70 лет. Власти города выплатят пострадавшему 4,9 миллиона долларов, остальная сумма будет взята из различных источников, в том числе страховки.

В 2018-м совет Калифорнии по выплате компенсации жертвам выделил Коули два миллиона долларов — наибольшую сумму когда-либо выплаченную пострадавшим с момента основания организации.

Ранее американец, отсидевший в тюрьме 46 лет за преступление, которого не совершал, вышел на свободу после отмены приговора.

Также сообщалось об американце, который провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое было совершено его двойником.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег убийство, приговор, тюрьма, помилование, американец, компенсация

Вы сейчас просматриваете новость " Несправедливо отсидевший в тюрьме 39 лет американец стал миллионером". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд приговорил к 10 годам тюрьмы убийцу депутата Миргородского горсовета

21 февраля, 03:43

Соучастник преступления приговорен к 4,5 годам лишения свободы

Во Львове будут судить тюремщика: брал взятки от заключенных

19 февраля, 06:44

Чиновник проносил вне контроля запрещенные в следственном изоляторе вещи и предметы

Живут по собственному распорядку и ездят на работу без охраны: в Чехии открылась уникальная тюрьма

17 февраля, 02:27

Журналисты узнали, влияет ли отсутствие колючей проволоки на количество рецидивов

Из тюрьмы в Гаити сбежали около 80 заключенных

13 февраля, 02:26

Инцидент произошел в населенном пункте Акен на юге страны

Во Львове полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за взятку и наркотики

7 февраля, 12:41

Взяточником оказался начальник одного из межрайонных отделов Управления противодействия наркопреступности

Наливайченко: Янукович должен сидеть – в Украине или международной тюрьме

7 февраля, 09:17

Россия стала "оффшором" для политических негодяев и коррупционеров, говорит лидер движения "Справдливость"

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна

Угрожающая ситуация в столице – подростки нападают на киевлян

Соцсети обсуждают стих Павлычко о Порошенко

Умер известный советский певец и актер (фото)

Получат все: Как изменились правила выдачи субсидий

В сети показали, как крымчане относятся к оккупантам

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

В Украине озвучили печальный прогноз о конфликте на Донбассе

В России подстрелили известного актера: первые детали

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?