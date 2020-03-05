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Невероятное возвращение: Трамп похвалил Байдена после "супервторника"

5 марта, 05:51

Елена Кузьмич

«Это стало отличным возвращением для Джо Байдена, невероятным возвращением, если подумать об этом», - сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты праймериз Демократической партии, назвал успехи экс-вице-президента Джо Байдена"отличным возвращением".

Об этом сообщает NBC News.

"Это стало отличным возвращением для Джо Байдена, невероятным возвращением, если подумать об этом", – сказал Трамп.

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Он добавил, что если бы не участие Уоррен, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс мог бы победить в ряде штатов, где он, по предварительным данным, проигрывает.

В Twitter Трамп высказался о ней более жестко: он назвал Уоррен "современной Покахонтас" и заявил, что она войдет в историю не как "великий победитель", "а как великий спойлер".

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Результат Блумберга, который потратил на президентскую кампанию более 500 млн долларов, Трамп счел доказательством того, что победу на выборах невозможно купить. Бывший мэр Нью-Йорка в "супервторник" смог победить только на Американском Самоа, позднее он снял свою кандидатуру. Трамп предположил, что теперь Блумберг вложится в избирательную кампанию Байдена, чтобы "попытаться спасти лицо", но усомнился в том, что последнему это поможет.

"Я не думаю, что это окажет влияние. Деньги следует тратить мудро. Что эта ситуация продемонстрировала, так это то, что выборы нельзя купить, это отличная вещь", – заявил Трамп.

Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США".

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США успех праймериз Дональд Трамп Джо Байден

Источник: Интерфакс

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