Невероятное возвращение: Трамп похвалил Байдена после "супервторника"

Президент США Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты праймериз Демократической партии, назвал успехи экс-вице-президента Джо Байдена"отличным возвращением".
Об этом сообщает NBC News.
"Это стало отличным возвращением для Джо Байдена, невероятным возвращением, если подумать об этом", – сказал Трамп.
Он добавил, что если бы не участие Уоррен, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс мог бы победить в ряде штатов, где он, по предварительным данным, проигрывает.
В Twitter Трамп высказался о ней более жестко: он назвал Уоррен "современной Покахонтас" и заявил, что она войдет в историю не как "великий победитель", "а как великий спойлер".
Результат Блумберга, который потратил на президентскую кампанию более 500 млн долларов, Трамп счел доказательством того, что победу на выборах невозможно купить. Бывший мэр Нью-Йорка в "супервторник" смог победить только на Американском Самоа, позднее он снял свою кандидатуру. Трамп предположил, что теперь Блумберг вложится в избирательную кампанию Байдена, чтобы "попытаться спасти лицо", но усомнился в том, что последнему это поможет.
"Я не думаю, что это окажет влияние. Деньги следует тратить мудро. Что эта ситуация продемонстрировала, так это то, что выборы нельзя купить, это отличная вещь", – заявил Трамп.
Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США".
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