Нидерланды выдали США украинца, которого подозревают в хакерстве

Украинец обвиняется сговора с целью совершения мошенничества

Фото: Pixabay

Гражданин Украины Алексей Иванов экстрадирован из Нидерландов в США, где ему планируют предъявить обвинения в хакерстве. Об это сообщает американский Минюст.

"Подсудимый сговорился подвергнуть миллионы интернет-пользователей вредоносной рекламе, предназначенной для взлома и заражения компьютеров жертв вредоносными программами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Иванов должен предстать перед Федеральным судом Ньюарка (штат Нью-Джерси).

31-летний гражданин Украины обвиняется в одном преступном эпизоде сговора с целью совершения мошенничества, четырех эпизодах мошенничества и одном эпизоде компьютерного мошенничества.

"Этот обвиняемый участвовал в экстраординарной и масштабной схеме заражения и взлома компьютеров по всей территории Соединенных Штатов и мира", – заявил прокурор США Крейг Карпенито.

По его словам, данная схема особенно опасна, потому что в ней используется онлайн-реклама "для миллионов ничего не подозревающих пользователей Интернета, занимающихся рутинной деятельностью".

Напомним, российские хакеры атаковали Microsoft перед выборами в Европарламент. Мишенью хакеров стали более 100 европейских сотрудников влиятельных немецких организаций.

Ранее мы писали, что хакеры продают данные 244 тыс. клиентов одной из крупнейших авиакомпаний мира. Любой желающий может приобрести за 50 долларов банковскую информацию тысяч пассажиров британского флагмана.

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