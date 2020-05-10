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Никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие – госсекретарь США

10 мая, 18:43

Татьяна Очеретяна

Помпео считает, что США сделали правильно, когда вышли из ядерной сделки

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что через два года после решения президента США Дональда Трампа выйти из "ядерной сделки" с Ираном очевидно: глава государства принял правильное решение. Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря.

По словам Помпео, сегодня "американский народ находится в большей безопасности, а на Ближнем Востоке спокойнее, чем если бы Соединенные Штаты оставались участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

С момента выхода из СВПД Штаты "ввели самые строгие санкции в истории и не позволили Ирану финансировать и снабжать террористов миллиардами долларов", говорится в заявлении Помпео.

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Госсекретарь также напомнил, что 75 лет назад США объединились с союзниками, "чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии. Сегодня мы сталкиваемся с серьезным вызовом миру… со стороны другого преступного режима и вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы помешать ведущему мировому государственному спонсору антисемитизма".

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Помпео подчеркнул, что США "будут использовать все дипломатические возможности для обеспечения продления эмбарго ООН на поставки оружия". Соединенные Штаты, по его словам, "никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие".

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил: Ирану следует забыть о своем желании производить обогащение урана.

Также в январе этого года Иран объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

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Иран США Майк Помпео ядерная сделка

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