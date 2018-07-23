"Никогда не угрожайте США": Трамп жестко пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп жестко ответил на слова президента Ирана Хасана Рухани в адрес Америки и пообещал в крайнем случае серьезные последствия для этой страны. Об этом он написал в Twitter.

Американский лидер был взбешен тоном иранского коллеги и намекнул на серьезные последствия, которых, по его словам, давно мир не видел.

"Президенту Ирана Рухани: никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, иначе будете иметь такие последствия, которые в истории были лишь несколько раз. Мы больше не та страна, которая будет на стороне вашего безумного мира насилия и смерти. Будьте осмотрительны", – написал Трамп.

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Как писали в зарубежных СМИ, речь идет о жестком высказывании Рухани в адрес США, который в жесткой манере призвал американцев воздержаться от враждебной политики против Ирана, в частности по вопросу экспорта нефти.

"Мы не боремся или не воюем с одной страной, но враги должны четко понять, что война с Ираном станет матерью всех войн, а мир с Ираном – матерью всего мира. Мистер Трамп! Мы – честные люди, которые на протяжении всей истории гарантировали безопасность водных путей этого региона. Не играйте с хвостом льва. Это заставит вас жалеть", – сказал президент Ирана.

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.

В свою очередь Иран выдвинул "нефтяной" ультиматум США. Тегеран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть. Как известно, США требуют прекратить импорт нефти из Ирана.