Ночью в Twitter произошел масштабный сбой
Сбой сильнее всего затронул США, Японию и северо-запад Европы
В ночь на пятницу возобновилась работа Twitter, прекратившаяся из-за сбоя более чем на час. Пострадали пользователи сайта и мобильных приложений по всему миру.
Сбой сильнее всего затронул США, Японию, северо-запад Европы и Россию. Сервисная служба Twitter вернула доступ почти для всех. Согласно ее отчету, доступ был заблокирован из-за "изменений во внутренней конфигурации".
Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.
Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".
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