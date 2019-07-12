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Ночью в Twitter произошел масштабный сбой

12 июля, 03:15

Сбой сильнее всего затронул США, Японию и северо-запад Европы

Фото: Pixabay

В ночь на пятницу возобновилась работа Twitter, прекратившаяся из-за сбоя более чем на час. Пострадали пользователи сайта и мобильных приложений по всему миру.

Сбой сильнее всего затронул США, Японию, северо-запад Европы и Россию. Сервисная служба Twitter вернула доступ почти для всех. Согласно ее отчету, доступ был заблокирован из-за "изменений во внутренней конфигурации".

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег Twitter, сбой, пользователи

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Источник:

Интерфакс

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