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Новая авиакатастрофа в США: из дюжины людей на борту выжили только трое

1 декабря, 09:20

В числе погибших оказались пилот и двое детей

Одномоторный Pilatus PC-12 / Фото из открытых источников

Одномоторный Pilatus PC-12 / Фото из открытых источников

В субботу, 30 ноября, по местному времени в США произошла новая авиакатастрофа . В американском штате Южная Дакота потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли девять человек, в том числе пилот и двое детей

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на прокурора округа Брул, расположенного в данном штате.

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По ее данным, на борту самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек. Воздушное судно, направлявшееся в город Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), рухнуло вскоре после вылета из местного аэропорта Чемберлен. Согласно сведениям телекомпании, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия.

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Фото: kremlin.ru

Прокурор отметила, что выжившие пассажиры доставлены в ближайшую больницу. К настоящему моменту информации об их состоянии нет. Федеральное авиационное управление США сообщило, что обстоятельства катастрофы выясняются.

Напомним, 21 ноября в США самолет с сотнями людей загорелся после взлета . инцидент произошел с рейсом PR113 авиакомпании Philippine Airlines. После вылета из международного аэропорта Лос-Анджелеса в направлении Манилы у самолета Boeing 777-330ER загорелся двигатель, после чего пилот экстренно посадил воздушное судно.

Видео: twitter.com/WillCarr

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США крушение самолет авиакатастрофа жертвы авиакатастрофы

Источник: ТАСС

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