Новая бойня в США: погибли три человека

Минимум два человека погибли после того, как неизвестный открыл стрельбу в одном из домов престарелых в американском штате Пенсильвания. Инцидент произошел в среду, 19 сентября вечером, сообщает местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на источники.

По его данным, инцидент произошел в городке Ист-Гошен (графство Честер).

На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. В качестве меры предосторожности были закрыты расположенные рядом школы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов Пенсильвании ищут убийцу, 59-летнего Брюса Рогала, из Гленмора (графство Честер), которого подозревают в убийстве обоих своих родителей (им было больше 80-ти лет) и расстреле бывшей жены.

По мнению СМИ, причиной для бойни стало то, что суд присудил дом бывшей супруге.

Напомним, 14 февраля в США бывший ученик средней школы, который ранее имел проблемы с психикой, устроил расстрел школьников во Флориде. Погибли 17 человек, дети во время происшествия писали прощальные сообщения о любви своим близким.

Также напомним, месяцем ранее сайт "Сегодня" сообщал о стрельбе на турнире по видеоиграм в США, где были убиты четыре человека, нападавший также был уничтожен на месте.