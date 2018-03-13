Новая глава ЦРУ: все, что известно о Джине Хаспел

Во вторник, 13 марта президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о том, что глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон уволен с должности.

Фото: AFP (Тиллерсон и Трамп)

На его место назначен ранее занимавший должность главы Центрального разведывательного управления Майк Помпео. На место Помпео же назначена его заместитель Джина Хаспел.

Трамп отметил, что должность главы ЦРУ впервые займет женщина.

"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", – написал он.

В свою очередь Хаспел поблагодарила Трампа, разместив пока единственное сообщение в недавно созданном аккаунте в Twitter. "Я благодарю президента Дональда Трампа за назначение", – написала Хаспел, которая отмечена в статусе как "вступающая в должность директора ЦРУ".

Что известно о Хаспел

Джина Хаспел начала работать в ЦРУ еще в 1985 году. На сайте ЦРУ значится, что она имеет обширный зарубежный опыт. Интересно, что информации о ее работе в спецслужбе в первые 15 лет практически нет. В то же время, известно, что уже в 2002-м она управляла секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде.

Фото: архив "Сегодня"

С 2005-го Джина Хаспел возглавляла штаб Центра ЦРУ по борьбе с террором. В 2013-2017 годах она исполняла обязанности заместителя директора Национальной секретной службы, которая осуществляет тайные операции по всему миру.

В феврале 2017-го Трамп назначил Хаспел заместителем директора ЦРУ. На этой должности она занималась сбором, анализом, контрразведкой и связями с иностранными службами. Отметим, несколько членов комиссии Сената по разведке попросили пересмотреть это назначение, заявляя, что Джин Хаспел была лично причастна к недопустимым методам ведения допросов, а потом способствовала несанкционированному уничтожению видеосвидетельств.

Также известно, что Хаспел является лауреатом многочисленных наград, включая премию Джорджа У. Буша за достижения в борьбе с терроризмом, премию Донована, медаль "За заслуги в разведке" США и высшую награду на федеральной гражданской службе – "Премию президента".

История с пытками

По данным ProPublica и Politico, в августе 2002 года в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде держали 31-летнего палестинца Абу Зубайду. Спецслужбы считали его одним из лидеров террористической группировки "Аль-Каида".

В СМИ всплыла информация о том, что по отношению к Зубайде применяли различные методы пыток. Несмотря на то что мужчина отрицал все подозрения, умолял прекратить издевательства, его слова называли ложью, а симптомы травм называли симуляцией. Однако впоследствии оказалось, что Абу Зубайда не имеет отношения к террористам, а следовательно, сотрудники ЦРУ ошибались. Базовую роль в этой истории приписывали именно Джине Хаспел.

Одна из правозащитных организаций даже потребовала ареста Хаспел. Европейский центр конституционных прав и прав человека просил прокуроров выдать ордер на арест чиновницы из-за использования несанкционированных методов допроса.

В мемуарах бывшего директора Центра ЦРУ по борьбе с террором Хосе Родригеса упоминается о том, что Хаспел якобы добилась уничтожения видеокассет, на которых были записи из таиландской тюрьмы.

Минюст США начал расследование по этому поводу. В защиту Хаспел выступил бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл, который заявил, что Хаспел выполняла приказ своего шефа – Хосе Родригеса. В итоге следствие закончилось без предъявления обвинений. Власти Таиланда, в свою очередь, заявили, что не знают ни о каких секретных тюрьмах на своей территории.