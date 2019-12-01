В США снова расстреляли людей: видео с места преступления

В американском штате Луизиана, где ранее в этом году произошла перестрелка в магазине Walmart, неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, в результате чего не менее 11 человек были ранены.

Как сообщает агентство The Associated Press, инцидент произошел 1 декабря во Французском квартале города Новый Орлеан.

Десять пострадавших попали в больницы, причем двое из них находятся в критическом состоянии.

Местные издания Тhe New Orleans Advocate и The Times-Picayune пишут, что злоумышленника удалось задержать, однако его личные данные пока что не разглашаются.

Полиция Нового Орлеана усилила присутствие в этом районе из-за футбольного матча в честь Дня Благодарения между командами Государственного университета Грэмблинг и Южного университета.

Напомним, что в 2018 году в Новом Орлеане произошла другая стрельба, в результате которой десять человек пострадали, включая троих погибших.

Также ранее в этом году сообщалось о стрельбе в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус.

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