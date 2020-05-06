Новая "война" США и Китая: шанс или ловушка для Украины – мнения экспертов

Противостояние США и Китая набирает обороты. На фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса (об этом заявляли президент и госсекретарь США, ссылаясь на данные разведки). Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары. Более того, американское Министерство торговли изучает, какие производства и цепочки поставок вывести из Китая в другие страны, чтобы создать торговую сеть надежных партнеров. Об этом думают и в Европе. К примеру, Германия еще на начальном этапе пандемии предоставила крупным предприятиям и корпорациям возможность льготного кредитования, чтобы избежать их поглощения, в том числе и китайскими инвесторами.

В статье "Откуда взялся коронавирус: США и Китай вступают в новое противостояние" сайт "Сегодня" описал, что предшествовало новой "войне" Вашингтона и Пекина на фоне коронавируса. Сейчас мы публикуем мнения украинских дипломатов и экспертов о том, к чему приведет новый виток противостояния между США и Китаем, где здесь интерес России и к чему готовиться Украине.

Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции (2008-2016 гг.):

"Сегодня мы видим глобальное противостояние двух гегемонов, которые окончательно определились. В течение буквально ближайшей пары месяцев, так как в ноябре в Штатах президентские выборы, мы увидим формирование новой "оси зла": Китай – США. История нового витка противостояния между этими двумя странами, которая возникла из трехлетней торговой войны, достаточно серьезная. Но сейчас ситуация усугубляется еще и не очень удачными действиями администрации Трампа: 33 млн американцев потеряли работу, крупные бизнесы – триллионы. Все это очень плохо отражается на рейтинге Трампа, он проигрывает Байдену, даже притом что последний прекратил активную кампанию в период пандемии.

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Трамп ищет виновного, который лежит на поверхности: то место, откуда и началась пандемия, и с этим никто не спорит, – это Китай. Для Китая и его мировоззрения это абсолютно недопустимая ситуация. Если будет признано, что Китай каким-то образом способствовал таким огромным потерям человеческих жизней, конечно, будут судебные иски, сильно пострадает имидж Китая, который они столько лет тщательно воспитывали.

США сейчас будут делать все, чтобы вывести из Китая производства чувствительных и критических вещей. В период пандемии Китай, как оказалось, сосредоточил у себя буквально мировую монополию на производство медпрепаратов и субстанций. К примеру, Китай поставляет 70% субстанций в Индию. То есть фактически контролирует фармацевтический рынок Индии – крупнейший в мире. Поэтому сейчас американцы – и европейцы, кстати, тоже – проведут анализ по критическим производствам, и будет серьезный процесс их вывода домой или в третьи страны.

Это особенно важно для нашего бизнеса. Наступает момент потрясающего шанса для Украины. У нас свободная торговля с ЕС, стратегические отношения с США, все еще достаточно дешевая и при этом квалифицированная рабочая сила. Чтобы снова не потерять украинцев, которые работают за границей, – а сейчас они будут еще больше стараться получить там гражданство, – чтобы сохранить и поднять нашу экономику, крайне важно сейчас активно работать с нашими партнерами в ЕС и США, чтобы, возможно, часть таких производств была размещена в Украине. Уверяю, сейчас вся Центральная Европа выстроится в длинную очередь к американцам и западным европейцам, чтобы размещать такие производства у них.

Не стоит также списывать со счетов Россию, которую Китай использует, чтобы ослабить Запад. Претендуя на роль равного в мировых делах с такими странами, как Китай и США, ничего, кроме вопросов безопасности, Россия им не могла противопоставить. Ни по ВВП, ни по экономическому и научному потенциалу она и близко не стоит рядом с этими двумя странами. К тому же сегодня этот фактор безопасности резко изменился. Вспомните, еще буквально три месяца назад Путин гордо заявлял, что они первые создали гиперзвуковые ракеты, обогнали США. Кому сегодня интересна эта тема? Сегодняшняя война совсем другая, и пандемия показала это.

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Поэтому для России сегодня существует единственная цель – продолжать ослаблять Запад, раскалывать ЕС и как можно больше влиять на США с тем, чтобы избавиться от санкций. Более того, сигналы, которые поступают из разных сфер России, показывают, что Путин доигрался. Сейчас тот самый критический момент, когда нужна очень сильная центральная власть, которая бы смогла мобилизовать общество, ресурсы и противостоять коронавирусу. Путин неизвестно где, общается по видео, абсолютно растерян и изолирован. Премьер-министр на самоизоляции, потому что у самого коронавирус. А при таких ценах на нефть, которые никуда не двигаются, Россия стремительно идет к фактическому банкротству. Другое дело, что у них есть запасы, на пару лет им хватит. Но умирающая и ослабленная Россия все равно нас не оставит в покое. Последний укус будет в нашу сторону".

Сергей Герасимчук, замглавы правления Совета внешней политики "Украинская призма":

"Противостояние Китая и США углубляется. Если раньше спор пребывал в экономической плоскости, то сейчас к этому добавился вопрос COVID-19. Китайские дипломаты, которые взяли на вооружение так называемую тактику воинствующего волка, категорически отрицают вину Китая в распространении вируса и подчеркивают эффективность китайской модели. Пекин также все чаще обвиняет США в клевете, а Европу – в неэффективном противодействии вирусу.

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Собственно, Европа оказалась в наиболее невыгодной ситуации. С одной стороны, ЕС, а прежде всего Германии требуется взаимодействие с КНР, чтобы преодолеть последствия экономического кризиса. Кроме того, во время председательства Германии в ЕС во второй половине года должен состояться саммит ЕС-Китай, где планировалось подписание Соглашения о взаимных инвестициях. Такое соглашение должно стать изюминкой немецкого председательства и ярким аккордом последней каденции Ангелы Меркель.

Однако теперь, когда из-за пандемии переговоры о соглашении затормозились, а Китай ведет себя достаточно напористо и продвигает собственные нарративы, в Берлине очень обеспокоены. Непредсказуемая Америка, воинственный Китай и противостояние между ними заставляют ЕС или выбрать одну из сторон, или же полагаться на себя. Причем полагаться на себя в условиях безопасностной зависимости от США, зависимости от поставок из Китая, риска поглощения европейских предприятий как со стороны США, так и со стороны КНР. Основной задачей Еврокомиссии и Берлина является сплочение стран ЕС, потому что только вместе страны ЕС могут противостоять гегемонам. А со сплочением сейчас проблемы, потому что коронавирусный кризис пошатнул единство ЕС.

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Перед Украиной также стоит вызов. С одной стороны, в отношениях с Китаем намечается положительная динамика. Есть договоренности о взаимных визитах на уровне министров иностранных дел. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба декларирует углубление сотрудничества с Азией в целом и Китаем в частности. С другой стороны, если США отнесутся к этому с "геополитической ревностью", а Европа также пойдет по пути ограничения сотрудничества с КНР под давлением Вашингтона и из-за недовольства стратегией "воинствующего волка", то окажется, что Украина идет "против течения".

Избежать этого можно путем хорошо выверенных экономических инициатив в отношениях с Китаем, но с учетом европейской практики в этой сфере и с применением скрининговых механизмов по инвестициям (по образцу европейского скрининга). Что касается политического диалога, то он должен оставаться чувствительным, как к приоритетам Пекина, так и к интересам наших западных партнеров. В противном случае Украина может оказаться заложницей "игры крупных актеров".

Виталий Мартынюк, исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI":

"Совершенно очевидно, что мир идет по пути от глобализации к деглобализации. Чувствительными в этом процессе являются отношения США-Китай, а точнее, противостояние двух государств. Такая тенденция может привести к восстановлению биполярного мира, но новым полюсом будет не Москва, как во времена холодной войны, а Пекин. При таком развитии событий Россия, вероятно, попадет в условный "китайский лагерь". По крайней мере, в нынешнем противостоянии Вашингтон-Пекин Москва поддерживает китайскую сторону. Подтверждением являются многочисленные сообщения в российском информационном пространстве, которые обвиняют США в распространении коронавируса и оправдывают Китай.

Наложение Вашингтоном дополнительных таможенных тарифов на товары из Китая приведет к удорожанию китайской продукции на американском рынке, а значит, не исключено, что КНР будет искать возможности перенацеливания части товаропотоков на другие рынки. Потенциально должна активизироваться политика КНР "Один пояс – один путь" в сегменте Центральной и Юго-Восточной Европы, которая находится в сфере повышенного внимания Пекина. Среди них окажется и украинский рынок, который в условиях снижения покупательной способности украинцев в результате негативных экономических последствий пандемии будет нуждаться в дешевых китайских товарах.

В условиях американо-китайского противостояния Украина, которая выбрала близкую для себя западную модель развития, не будет отказываться от сотрудничества с Китаем и китайскими компаниями, но будет вынуждена делать стратегический выбор в критических ситуациях, как, например, в ситуации по продаже КНР украинского предприятия "Мотор Січ". Очевидно, что Украина будет делать выбор не в пользу Пекина, поскольку ключевую политическую и финансовую помощь наше государство получает от США, и объемы американских инвестиций существенно превышают китайские. По данным Госстата, в 2019 году зафиксировано $34 млн прямых инвестиций из КНР и $542 млн – из США. Впрочем, это не означает снижение темпов экономического сотрудничества с КНР. По крайней мере, данные того же Госстата свидетельствуют о продолжении роста объемов товарооборота Украина-КНР в 2020 году".

Напомним, у администрации Трампа есть серьезные доказательства, что Китай мог скрывать реальную опасность нового коронавируса:

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