Новейший авианосец ВМС США за 13 миллиардов сломался на испытаниях
СМИ сообщили о неполадках в турбинах и проблемах с подъемниками для вооружений
Американские военные отправили обратно на верфь новейший суперавианосец ВМС США CVN-78 Gerald R. Ford, на котором во время ходовых испытаний обнаружили неполадки.
Ссылаясь на источники в Военно-морском институте США, Navy Times пишет, что неисправности нашли в работе паровых турбин корабля.
Кроме того, чиновников ВМС обеспокоены проблемами с подъемниками для вооружений – флотским стандартам соответствуют лишь два подъемника из запланированных одиннадцати. Отмечается, что речь идет о ненадежности программного обеспечения.
И хотя два ядерных реактора в ремонте не нуждаются, американскому флоту военный корабль передадут на три месяца позже запланированного срока, то есть не раньше октября этого года.
Авианосец обошелся США в рекордные 12,9 млрд долларов, однако в целом планируется построить 10-12 таких кораблей.
Напомним, в октябре авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" впервые почти за 30 лет вошла в пределы Северного полярного круга в преддверии учений НАТО Trident Juncture 2018.
Кроме того, мы писали, что в декабре атомный авианосец USS John C. Stennis вошел в Персидский залив – впервые с момента выхода США из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года.
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