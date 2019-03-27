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Новейший авианосец ВМС США за 13 миллиардов сломался на испытаниях

Сегодня, 13:27

СМИ сообщили о неполадках в турбинах и проблемах с подъемниками для вооружений

Авианосец Gerald R. Ford
Авианосец Gerald R. Ford. Фото: Flickr
Новейший авианосец ВМС США за 13 миллиардов сломался на испытаниях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b5c/921/5c9b5c921bc9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b5c/921/5c9b5c921bc9d.jpg США СМИ сообщили о неполадках в турбинах и проблемах с подъемниками для вооружений

Американские военные отправили обратно на верфь новейший суперавианосец ВМС США CVN-78 Gerald R. Ford, на котором во время ходовых испытаний обнаружили неполадки.

Ссылаясь на источники в Военно-морском институте США, Navy Times пишет, что неисправности нашли в работе паровых турбин корабля.

Кроме того, чиновников ВМС обеспокоены проблемами с подъемниками для вооружений – флотским стандартам соответствуют лишь два подъемника из запланированных одиннадцати. Отмечается, что речь идет о ненадежности программного обеспечения.

И хотя два ядерных реактора в ремонте не нуждаются, американскому флоту военный корабль передадут на три месяца позже запланированного срока, то есть не раньше октября этого года.

Авианосец обошелся США в рекордные 12,9 млрд долларов, однако в целом планируется построить 10-12 таких кораблей.

Напомним, в октябре авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" впервые почти за 30 лет вошла в пределы Северного полярного круга в преддверии учений НАТО Trident Juncture 2018.

Кроме того, мы писали, что в декабре атомный авианосец USS John C. Stennis вошел в Персидский залив – впервые с момента выхода США из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года.

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Тег военная техника, авианосец, ядерный реактор, ВМС США

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