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Новое средство от коронавируса: ученые США и Канады исследуют облучение

14 августа, 07:01

Побочных эффектов при лечении с помощью радиации не наблюдалось

Группа ученых из Соединенных Штатов и Канады работает над исследованием возможности лечения коронавируса COVID-19 с помощью лучевой терапии. Об этом говорится в статье, размещенной в журнале Европейского общества лучевой терапии и онкологии.

Исследователи отмечают, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь в борьбе с пневмонией, которая часто возникает вследствие коронавирусной инфекции.

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Так, исследования, проводившиеся в отделении медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади показали, что небольшие дозы облучения обладают противовоспалительным эффектом и применение подобной терапии может снизить смертность от коронавируса.

В статье также рассказывается о том, что научная группа Института рака Университета Эмори в США опробовала экспериментальную методику на пациентах с коронавирусом и пневмонией. Низкими дозами облучили легкие десяти больных, а другие десять пациентов проходили безрадиационное лечение. Американские ученые утверждают, что облученные пациенты выздоровели за три дня, а проходдившие обычное лечение – за 12 дней.

Также в статье подчеркивается отсутствие побочных эффектов у пациентов с коронавирусом при прохождении лучевой терапии.

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Напомним, ранее на этой неделе в России заявили, что создали вакцину от коронавируса, которую даже якобы опробовали на одной из дочерей российского президента владимира Путина.

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В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные о безопасности и действенности вакцины от SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены, усомнившись в эффективности и безопасности российского лекарства.

В качестве новосозданной российской вакцины усомнились также в ряде стран Евросоюзаи Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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лечение коронавирус COVID-19
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