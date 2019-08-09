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Новые Javelin для Украины – американский дипломат сообщил важную новость

Сегодня, 15:21

Правительства двух стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий

ПТРК Javelin

ПТРК Javelin / Фото: Минобороны Украины

Правительства Украины и США согласовывают условия по покупке противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил журналистам в Киеве, комментируя свое предыдущее заявление по поводу запроса Украины к США о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий", – отметил он.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

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27 июля 2019 года спецпредставитель Госдепартамента США Волкер заявил, что правительственные оборонные ведомства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения. Он заверил, что нет никаких препятствий для поставок Украине летального оборонительного вооружения. 

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. 

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. 

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США Украина Javelin

Источник: УНИАН

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