Новые Javelin для Украины – Волкер сообщил хорошую новость

Также США готовы помочь укрепить противовоздушную оборону и береговую оборону Украины

Американский ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Новые Javelin для Украины – Волкер сообщил хорошую новость //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a84/143/5c6a84143418f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a84/143/5c6a84143418f.jpg 2019-03-18T18:04:00+02:00 США Также США готовы помочь укрепить противовоздушную оборону и береговую оборону Украины

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявил о возможности продажи Украине дополнительных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом он сказал во время видеобрифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

Волкер напомнил, что администрация президента Дональда Трампа отменила запрет предыдущей администрации Барака Обамы на предоставление Украине помощи в оборонной сфере, в частности на продажу вооружения.

"Как известно, часть этой помощи заключалась в обеспечении противотанковых систем с целью, если танки продвинулись дальше на территорию Украины, Украина имела бы лучшие возможности для своей защиты", – отметил спецпредставитель Госдепартамента США.

"Украина выразила заинтересованность в получении большего количества этих (систем). Это возможно. Мы также должны изучить такие направления, как противовоздушная оборона и береговая оборона", - подчеркнул Волкер.

Также он сказал, что речь идет и о антиснайперских системах, которые уже предоставлялись Украине.

Спецпредставитель США добавил, что речь идет о любых обоснованных и необходимых средствах для Украины, чтобы она имела современные возможности для самозащиты и предотвращения дальнейшей агрессии.

В то же время Волкер не ответил относительно возможности предоставления Украине еще двух дополнительных катеров класса Island.

"Я должен проверить, о чем именно идет речь", – отметил он.

"Более широкое понимание заключается в том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем настроены оказывать помощь Украине для военных, в том числе Военно-морских сил. И мы также открыты для иностранных военных продаж для Украины, если украинское правительство будет добиваться этого", - добавил Волкер и сообщил, что Украина выразила соответствующий интерес.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

Напомним, за время войны Запад передал Украине 400 единиц вооружения и техники. Украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением, но и заграница помогла.

Отметим, что с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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