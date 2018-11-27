Новые перестановки в Белом доме: Трампа покинет давний соратник

Сегодня, 12:19

Джордана Карема называют одним из самых первых членов президентской кампании Трампа и одним из немногих преданных президенту чиновников

Фото: Gage Skidmore/Flickr
Фото: Gage Skidmore/Flickr

Администрация американского президента Дональда Трампа продолжает удерживать пальму первенства по числу ротаций – как пишет Time, уже в ближайшие недели Белый дом покинет один из ближайших помощников президента Дональда Трампа, Джордан Карем.

Журналисты называют Карема одним из самых первых членов президентской кампании Трампа и одним из немногих преданных президенту чиновников, оставшихся в Западном крыле, который взял на себя функции двух других – Джона МакЭнти и Кита Шиллера, – когда те покинули Трампа.

С марта этого года он занимал должность личного помощника главы Белого дома и руководителя работы Овального кабинета.

При этом отмечается, что это может быть не последняя перестановка кадров в Белом доме после промежуточных выборов, которые прошли в США в этом месяце.

Комментируя отставку своего соратника, Трамп высоко оценил его преданность и выразил уверенность, что "в будущем он сделает много замечательного".

По данным Bloomberg, Карем уйдет с должности в начале 2019 года.

Напомним, что ранее в ноябре президент отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, генерального прокурора Соединенных Штатов.

Кроме того, по данным журналистов, за волосок от отставки находится и глава министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.
США, Белый дом, Трамп, Дональд Трамп
Источник:

"Сегодня"

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