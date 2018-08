Новые санкции против России: формулировки "адского закона" могут существенно смягчить

Каждая новая попытка американского президента Дональда Трампа найти общий язык со своим российским коллегой Владимиром Путиным выливается в очередной виток конфронтации Вашингтона и Москвы. Градус напряжения на Капитолийском холме после саммита в Хельсинки был настолько высок, что Администрации и Госдепу ничего не оставалось, как ввести санкции против России по "делу Скрипалей". Судя по всему, у Трампа таким образом пытаются снизить накал страстей в Конгрессе, где шесть сенаторов из Республиканской и Демократической партии зарегистрировали "адский санкционный закон". По словам американских экспертов, шансы на его принятие достаточно велики. Но,главный вопрос в том, где грань компромисса, которую при внесении поправок в этот "адский закон" американские законодатели точно не перешагнут? Ведь почти наверняка жесткие формулировки законопроекта будут смягчены, в особенности те, которые затрагивают российскую энергетику.

СЛАБЫЙ РУБЛЬ НА РУКУ РОССИИ

После серии неудачных попыток потушить "пожар" в американском политикуме, спровоцированный саммитом Трампа и Путина в Хельсинки, 8 августа Госдеп заявляет о введении нового пакета санкций против России за использование химического оружия в Британии.

"Санкции, введенные за использование Россией химического оружия, вступят в силу 22 августа. Если Россия не предпримет конкретных действий, чтобы убедить США в том, что она прекращает использование химического оружия (включая проведение международных инспекций в самой России, на что Москва, вероятно, не согласится), тогда через 90 дней будет введен второй раунд санкций", – сказал сайту "Сегодня" советник бывшего вице-президента США Майк Карпентер.

Первую волну санкций против России по "делу Скрипалей" США вводят на основе закона о ликвидации химического и биологического оружия от 1991 года. Они ограничат финансирование продажи оружия и экспорт товаров и технологий сферы национальной безопасности (электроника, компьютеры, датчики и лазеры, телекоммуникации, оборудование для добычи нефти и газа и т.д.). Кстати, аналогичные санкции по этому закону от 1991 года США уже вводили против Сирии и Северной Кореи. Ограничения против России вводятся на год. И если в самое ближайшее время Москва не согласится допустить на свою территорию международных инспекторов (ООН или других организаций), закон, как уже сказал Карпентер, предусматривает введение второй волны санкций, которая предусматривает понижение уровня дипломатических отношений (хотя куда уж более – Авт.), почти полное прекращение торговли и запрет "Аэрофлоту" летать в США.

"Это, конечно, неприятно, но не смертельно", – заявил министр финансов России Антон Силуанов. В ответ Москва, по его словам, продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги, увеличивать расчеты в национальной валюте и даже может отказаться от доллара при торговле нефтью.

На первый взгляд действия Вашингтона по отношению к российской политической элите и экономике выглядят очень жесткими. Да и на анонсированные новые санкции российский финансовый рынок и курс рубля, который пробил двухлетнее "дно", отреагировали резким падением (по состоянию на 10 августа курс доллара США в России впервые с 3 августа 2016-го превысил отметку в 67 рублей). Но, по словам американских экономистов, кратковременное ослабление рубля может быть даже на руку России, да и к санкциям за четыре года их действия Москва уже приспособилась и научилась где надо их обходить.

"Слабый рубль был одной из единственных важных причин, почему российская экономика все эти четыре года выживала – все-таки низкие цены на нефть и санкции... Слабый рубль помог существенно сократить импорт и нарастить экспорт, продвинуть такие отрасли, как сельское хозяйство и увеличить внутреннее производство в целом. Так что никто в российском правительстве не будет особо переживать из-за падения рубля, которое мы наблюдали в последние дни, поскольку в краткосрочной и среднесрочной перспективе это может помочь нарастить экспорт и дать толчок внутреннему производству. Но санкции, которые были введены в прошлом году, существенно ограничивают для России возможность привлечения иностранных инвестиций. А без этого экономика не может перейти к устойчивому росту в 3,5-4,5%", – сказал в эфире CNBC старший партнер Macro Advisory Крис Уифер.

САНКЦИИ ИЗ "АДА"

"С учетом антироссийской истерии, которая охватила США уже давно, а сейчас приобрела невиданные масштабы, мы должны исходить из неизбежности постоянного расширения американских санкционных списков и нахождения Вашингтоном все более изощренных форм применения таких мер", – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Москве готовятся к принятию "адского" закона о санкциях против России (The Defending American Security from Kremlin Aggression Act – DESKAA – Авт.) авторства сразу шести сенаторов из Республиканской и Демократической партии: демократов – Роберта Менендеса, Бена Кардина и Джин Шахин; и республиканцев – Линдси Грэма, Кори Гарднера и Джона Маккейна. Документ, среди прочего, запрещает резидентам США участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу, и предлагает заморозить собственность в США одного или нескольких финансовых институтов, в частности российских банков: ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы.

Помимо этого сенаторы предлагают подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина и признать законодательно: что Россия спонсирует терроризм; от Трампа – чтобы он потребовал от России вернуть Крым и осудил вмешательство Москвы в американские выборы.

"Думаю, у этого закона самые лучшие шансы на принятие, и если это произойдет, он (этот закон – Авт.) введет очень жесткие санкции против России. Среди самых жестких положений законопроекта – принудительная блокировка санкций против российских банков, как и запрет финансирования суверенного долга России, а также разведки и производства российской нефти", – считает Майк Карпентер.

Но не "адским" законом единым. Помимо DESKAA в Конгрессе зарегистрирован похожий Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act (DETER Act) авторства сенаторов республиканца Марко Рубио и демократа Криса Ван Холлена. Но, по словам Карпентера, авторы, скорее всего, поступятся своим законопроектом в пользу DESKAA. Есть также Protect America from Russian Interference Act, представленный конгрессменом-демократом Стени Хойером в Палате Представителей.

"В этом законе есть много положений, направленных на предотвращение и противодействие враждебному российскому влиянию в США, что гораздо шире, чем просто санкции. К примеру, закон препятствует отмыванию денег в сделках с недвижимостью высокого класса и обязывает компании раскрывать информацию о политической рекламе в соцсетях", – поясняет Майк Карпентер.

Эксперт Atlantic Council Андрес Аслунд также считает, что за основу при рассмотрении нового санкционного закона вероятнее всего будет взят DESKAA. А вот какие изменения в него будут вноситься – вопрос политических торгов.

"Я не против попыток наладить отношения с Россией. Но русские непосредственно причастны к убийству британских граждан. Яд, который был использован в Британии при попытке убийства бывшего советского шпиона из России. Я на 100% уверен, что они продолжают вмешиваться в наши выборы – они пытаются сорвать выборы-2018. Поэтому я предложил новые жесткие санкции. Я аплодирую Администрации, что они наказали Россию за ее действия в Британии. Поэтому вы никогда не сможете наладить отношения с Путиным, пока он будет продолжать себя так вести", – заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм.

А вот его коллега, сенатор-республиканец Ренд Пол, который недавно побывал в Москве, говорит, что если США хотят налаживать отношения с Россией, нужно постепенно снимать персональные санкции с российских политиков и чиновников – переговорщиков, которые бы могли приезжать в Вашингтон.

В интервью сайту "Сегодня" доктор исторических наук и исследователь Chatham House Лилия Шевцова сказала, что, вероятнее всего, "адский" законопроект шестерки будет одобрен, но серьезно смягчен.

"В этом проекте несколько частей, которые касаются суверенного долга, энергетики, российских финансовых институтов и "Северного потока-2". В процессе обсуждения, по мнению экспертов, знакомых с конгрессовской кухней, например Андерса Аслунда, скорее всего, останутся санкции, которые касаются суверенного долга России и его покупки иностранцами. Но насколько это болезненно для России? Учтем, что ее суверенный долг сейчас составляет 13% бюджета. Словом, большого ущерба не будет", – считает Лилия Шевцова.

В беседе с сайтом "Сегодня" Андерс Аслунд подтвердил, что, скорее всего в законопроекте останутся санкции, касающиеся операций с новым госдолгом РФ, российских финансовых институтов (прежде всего Внешэкономбанка). А вот наиболее спорными, по мнению Аслунда, будут санкции против российской энергетики. Именно они, по словам Лилии Шевцовой, скорее всего, будут смягчены – этого требует бизнес, в первую очередь американский, но и не в последнюю очередь бизнес Европы.

"Сопротивление подобным санкциям со стороны немецкого бизнес сообщества и политических кругов особенно серьезно. Германия требует смягчения либо даже отказа от жестких мер в отношении России в области энергетики. Особые споры вызывает вопрос о "Северном потоке- 2". Американский истеблишмент не хочет возбуждать по этому поводу европейцев и особенно немцев. Так, меры по блокировке этого трубопровода вряд ли будут приняты. Вполне могут остаться санкции в отношении российских финансовых институтов. Но их список будет уточняться и это предмет активного лоббирования со стороны про-российских бизнес кругов", – сказала в интервью сайту "Сегодня" Лилия Шевцова.

В Вашингтоне уже давно думают над тем, как постепенно и точечно начать выводить некоторые российские компании из-под санкций. К примеру, в конце июля министр финансов Стивен Мнучин открыто заявлял, что они "готовы к процедуре исключения российского производителя алюминия Rusal (российского олигарха Олега Дерипаски – Авт.) из списка санкций". Не сложно предположить, что по такой же схеме Администрация Трампа может пойти, якобы санкционируя российскую энергетику, одновременно выводя из-под санкций компании-подрядчиков, без которых глубоководная укладка труб "Северного потока-2" просто невозможна.

Но пока это лишь гадание на кофейной гуще. Ситуация прояснится в начале сентября, когда Конгресс возьмется за рассмотрение всех законодательных инициатив по санкциям против России. К тому же, по словам Майка Карпентера, если демократы на выборах в ноябре возьмут в Палате представителей большинство, вполне вероятно, что шансы на принятие законопроекта DESKAA резко возрастут. А вот с какими формулировками – вопрос компромисса Администрации Трампа и нового состава нижней палаты Конгресса США.