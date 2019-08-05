Новые санкции США по "делу Скрипалей": известна дата активации

Второй пакет санкций, которые администрация президента США Дональда Трампа ввела в отношении России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, официально вступит в силу в конце этого месяца.
Как сообщили на сайте Министерства финансов США, это случится 26 августа.
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"Этот шаг существенно снижает шансы на то, что "ястребы" в Конгрессе проведут более жесткие санкции в отношении суверенного долга РФ, даже если самые ярые из них сочтут принятые меры недостаточными", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не предоставит гарантии в сфере нераспространения химического оружия согласно Закону о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение.
Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.
Из-за этого в августе прошлого года Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.
А 1 августа этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение второго пакета санкций в отношении России. Он поручил Минфину и Госдепу США всячески препятствовать предоставлению любой ссуды, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений. Это также запретили делать и всем американским банкам.
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