Санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не предоставит гарантии в сфере нераспространения химического оружия

Конгресс США / Фото: AFP

Новые санкции США по "делу Скрипалей": известна дата активации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-05T14:11:00+03:00 США Санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не предоставит гарантии в сфере нераспространения химического оружия

Второй пакет санкций, которые администрация президента США Дональда Трампа ввела в отношении России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, официально вступит в силу в конце этого месяца.

Как сообщили на сайте Министерства финансов США, это случится 26 августа.

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"Этот шаг существенно снижает шансы на то, что "ястребы" в Конгрессе проведут более жесткие санкции в отношении суверенного долга РФ, даже если самые ярые из них сочтут принятые меры недостаточными", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не предоставит гарантии в сфере нераспространения химического оружия согласно Закону о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение.

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Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Из-за этого в августе прошлого года Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

А 1 августа этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение второго пакета санкций в отношении России. Он поручил Минфину и Госдепу США всячески препятствовать предоставлению любой ссуды, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений. Это также запретили делать и всем американским банкам.

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