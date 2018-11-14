Новые санкции США против России откладываются: стала известна причина

Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить законопроект

Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов.

Летом группа сенаторов, представляющих обе ключевые партии, разработала законопроект по новым мерам по наказанию России, в том числе за имевшее место вмешательство в выборы в США.

Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить законопроект. Кроме того, острота вопроса несколько спала в результате того, что не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.

"У нас осталось немного времени. Пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих остаться работать на Рождество", - сказал журналистам влиятельный сенатор Джон Корнин.

С ним согласен сенатор Боб Менендез. Он отметил, что Белый дом также не проявляет активности в этом вопросе.

Напомним, 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. В список санкций внесли крымского сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, заместителя главы "МГБ ЛНР" Александра Басова, бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией РФ Владимира Зарицкого, восемь компаний из оккупированного Крыма и "МГБ ЛНР".

Отмечается, что США также запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции". Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.

Читайте также интервью сайту "Сегодня" американского политтехнолога и политического эксперта, кандидата наук по политологии Джейсона Смарта. По его мнению, Трамп понял, что улучшить отношения с Россией нереально.