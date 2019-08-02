Новые санкции США против России: в Вашингтоне назвали причину

Американская администрация приняла решение о введении второго пакета санкций против России по так называемому делу Скрипалей из-за того, что Москва не предоставила по требованию США гарантий в сфере нераспространения химического оружия. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
"После введения первого пакета санкций в ответ на применение Россией "Новичка" при покушении на убийство частного лица в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, необходимых в соответствии с законодательством США, так что мы вводим в действие второй пакет санкций", - сказал он.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, которая нарушает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
"Исполнительный указ предписывает министру финансов в консультации с государственным секретарем принять следующие меры, когда это необходимо, для осуществления санкций, описанных в законе "О химическом и биологическом оружии", - говорится в письме главы государства спикеру Палаты представителей, опубликованном Белым домом.
В частности, министр финансов и госсекретарь должны выступать против "предоставления любой ссуды или финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями".
Кроме того, им вменяется в обязанности запретить любому банку США предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству этой страны "за исключением займов или кредитов на цели приобретения продовольствия или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".
В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.
Впоследствии Госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.
В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.
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