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Новые санкции США против России: в Вашингтоне назвали причину

Сегодня, 17:04

После введения первого пакета санкций Москва не предоставила гарантий, что воздержится от применения химического оружия

/ Фото: AFP

Новые санкции США против России: в Вашингтоне назвали причину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 США После введения первого пакета санкций Москва не предоставила гарантий, что воздержится от применения химического оружия

Американская администрация приняла решение о введении второго пакета санкций против России по так называемому делу Скрипалей из-за того, что Москва не предоставила по требованию США гарантий в сфере нераспространения химического оружия. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"После введения первого пакета санкций в ответ на применение Россией "Новичка" при покушении на убийство частного лица в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, необходимых в соответствии с законодательством США, так что мы вводим в действие второй пакет санкций", - сказал он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, которая нарушает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

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"Исполнительный указ предписывает министру финансов в консультации с государственным секретарем принять следующие меры, когда это необходимо, для осуществления санкций, описанных в законе "О химическом и биологическом оружии", - говорится в письме главы государства спикеру Палаты представителей, опубликованном Белым домом.

В частности, министр финансов и госсекретарь должны выступать против "предоставления любой ссуды или финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями".

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Кроме того, им вменяется в обязанности запретить любому банку США предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству этой страны "за исключением займов или кредитов на цели приобретения продовольствия или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии Госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

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Россия США санкции Скрипаль

Источник: ТАСС

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