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Новым послом США в России может стать спецпредставитель по КНДР

Сегодня, 08:02

Трамп рассматривает Бигэна как возможного кандидата на этот пост

/ Фото: pexels.com

Новым послом США в России может стать американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн. Такую возможность рассматривает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Как рассказал источник издания, хозяин Белого дома считает Бигэна возможным кандидатом на указанный пост. Отметим, что Бигэн владеет русским языком, ранее работал в компании Ford Motor и отвечал за связи с властями других государств.

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Напомним, недавно посол США в Москве Джон Хантсман подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, он покинет свой пост 3 октября. Должность американского посла Хантсман занимал с сентября прошлого года. До этого он работал послом в Сингапуре (1992-1993), занимал должность губернатора штата Юта (2005-2009) и был послом в КНР (2009-2011).

Также мы сообщали, что Джон Хантсман рассказал, какими способами Кремль оказывает на него психологическое давление. Кроме того, мы писали, что посол США в России назвал позицию США относительно оккупированного Крыма остается однозначной – полуостров принадлежит Украине.

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Россия США посол Трамп должность посол США

Источник: ТАСС

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