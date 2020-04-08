Новый антирекорд: в США число жертв новой пневмонии достигло рекордных 1 736 за сутки

Прежний антирекорд — свыше 1,4 тыс. умерших в сутки — был зарегистрирован 3 апреля

Количество умерших в США в результате нового коронавируса или осложнений от него достигло самого высокого показателя в сутки — 1 700 человек.

Об этом сообщила CNN со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе данных федеральных и местных властей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 396,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 12 722 человека, поправились 21 763.

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Прежний антирекорд — свыше 1,4 тыс. умерших в сутки — был зарегистрирован 3 апреля.

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Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов одобрили заявку компании Inovio о начале клинических испытаний потенциальной вакцины на людях новой против коронавирусной болезни COVID-19.

Также в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что число смертей в стране от коронавируса COVID-19 будет меньше, чем прогнозировалось ранее, благодаря мерам по социальному дистанцированию.

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