Новый антирекорд: в США за сутки коронавирусом заразилось более 50 тысяч человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило рекордные 50 тысяч.
Такие выводы можно сделать по данным, которые размещенные на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
По информации университета, в США были выявлены 50 655 случаев заражения коронавирусом.
Ранее мы писали, что США рискуют столкнуться с ситуацией, когда в стране будут фиксировать по 100 тысяч новых заразившихся в сутки. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи. При этом вице-президент Майк Пенс сообщил о самом низком с конца марта уровне смертности от коронавируса.
Однако директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что на самом деле число переболевших может быть в десять раз выше и достигать 25 млн человек.
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