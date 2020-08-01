Новый антирекорд: ВОЗ зафиксировала максимальный рост заражения коронавирусом в мире за сутки

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн, увеличившись сутки более чем на 292 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии.

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Об этом сообщается в информации Всемирной организации здравоохранения, – пишет ТАСС.

Количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и приблизилось к 669 тыс.

В мире были зарегистрированы 17 106 007 инфицированных и 668 910 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 292 527, число умерших увеличилось на 6 812.

Заметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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"Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 8 152 173. За сутки этот показатель вырос на 171 946. Число умерших там увеличилось на 4 567 и достигло 351 121. В европейском регионе зарегистрированы 3 333 300 заразившихся и 212 520 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 25 241, умерли 438 человек", – говорится в сообщении.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 2 009 963, зафиксирован 44 031 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 60 113, летальных исходов — на 914.

"Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 388 566. Далее следуют Бразилия (2 552 265), Индия (1 638 870), Россия (839 981), ЮАР (482 169), Мексика (408 449), Перу (400 683), Чили (353 536), Великобритания (302 305) и Иран (301 530)", – резюмируют в ВОЗ.

Ранее стало известно, сколько времени будут ощущаться последствия пандемии коронавируса.

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