Новый антирекорд второй день поряд: в США за сутки от коронавируса умерло 1973 человек

Всего в настоящий момент в США зафиксировано 430 376 случаев заражения коронавирусом

Рекордное количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом зафиксирована в США второй день подряд: по итогам 8 апреля данный показатель достиг 1973 человек за сутки. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

Всего в настоящий момент в США зафиксировано 430 376 случаев заражения коронавирусом. Умерли 14 739 человек, поправились 23 707.

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Прежний антирекорд — свыше 1,7 тысячи умерших за сутки — был установлен по итогам 7 апреля. До этого показатель в 1,4 тысячи жертв регистрировался 3 апреля.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран, и Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тысяч летальных исходов.

Ранне администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населениюв рамках мер поддержки в условиях коронавируса.

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