Новый фронт торговой войны: США вводят пошлины на самолеты и на другие товары из ЕС

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Вашингтон, в связи с постановлением Всемирной торговой организации о возможности для Вашингтона вводить пошлины на европейские товары, с 18 октября вводит в действие ряд подобных мер.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванных представителей Минторга США.

Так, США введут пошлины в размере 10 % на самолеты из ЕС, однако не на авиационные запчасти. Кроме этого, вводятся пошлины в 25 % на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

Сотрудник Минторга США объяснил журналистам, что постановление ВТО дают Вашингтону право вводить 100% пошлины. Однако, по его словам, США воздержались от столь жестких мер, поскольку хотят решить с ЕС разногласия вокруг авиационных отраслей обеих сторон.

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Ожидается, что позднее США опубликуют список товаров, подпавших под новые пошлины.

ВТО в среду разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом 7,5 млрд долларов в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

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Финальное решение ВТО открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа, отмечал Dow Jones.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее ВТО признала незаконными субсидии Штатов для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

После решения ВТО представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.

В свою очередь Брюссель обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет.

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