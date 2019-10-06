Новый массовый расстрел в США: четверо погибших

Иллюстрация. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

Не успели в Соединенных Штатах забыть громкий расстрел торгового центра в Техасе, как случилось очередное массовое убийство.

На этот раз инцидент произошел в городе Канзас-сити, штат Канзас: около 1:30 (по местному времени) 6 октября неизвестный зашел в заведение Tequila KC и открыл огонь по посетителям. Об этом сообщает CNN.

По данным местной полиции жертвами произошедшего стали не менее четырех человек, еще девять были ранены. Погибших пока что опознать не удалось, а всех раненых госпитализировали.

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После расстрела злоумышленник скрылся – его все еще разыскивают.

"У нас пока нет достаточно хорошего описания подозреваемого или подозреваемых. Мы даже не знаем, сколько их было", – заявил представитель полиции Канзас-сити Томас Томасич.

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Прибывшие на месте происшествия детективы изучают видео с камер наблюдения, а полиция ожидает выдачи ордера на обыск, чтобы снова зайти в бар.

Напомним, что всего за два дня до расстрела в Техасе мужчина открыл огонь из автомата АК-47 по прохожим в городе Дейтон, штат Огайо.

Как уже сообщали "Сегодня" , на фоне участившихся случаев массовых расстрелов в США кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден обещал в случае победы на выборах добиться полного запрета на владение боевым огнестрельным оружием.

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