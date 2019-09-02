Новый расстрел в Техасе: опубликованы имя и мотив стрелка из американской Одессы

"Техасского стрелка" уволили за несколько часов до массового убийства в городе Одесса

"Техасский стрелок" Сет Етор. Фото: Facebook

Американские правоохранительные органы сообщили ранее неизвестную информацию о новом "техасском стрелке", который 31 августа устроил массовое убийство в городе Одесса.

По данным New York Post, им оказался 36-летний Сет Етор. Мужчина работал в области грузовых перевозок, и за несколько часов до расстрела был уволен. Для преступления он использовал винтовку типа AR-15.

В полиции данную информацию пока что никак не комментировали, но в NBC News подтвердили, что стрелок потерял работу "недавно".

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Кроме того, представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что детективам не удалось обнаружить у стрелка связь с террористами.

Напомним, что жертвами нападения в американской Одессе стали семь человек и еще около двух десятков были ранены.

Инцидент произошел в 15:17 (по местному времени), когда служащий Министерства общественной безопасности попытался остановить "золотую" Honda. Остановив автомобиль, водитель выстрелил в офицера. Злоумышленник направился в Одессу, на западе которой застрелил еще несколько человек.

Позже подозреваемый оставил свой автомобиль и украл почтовый грузовик. После этого, по словам Герке, были и другие жертвы. Затем подозреваемый поехал в сторону кинотеатра Cinergy, где началась перестрелка с правоохранителями, в ходе которой подозреваемый получил смертельное ранение.

Всего за несколько недель до трагедии в другом техасском городе, Эль-Пасо, где огонь открыли в расположенном в магазине Walmart в одном из ТЦ. Подробнее в видеосюжете:

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