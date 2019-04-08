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Новый шторм в США: выпал град размером с куриное яйцо

Сегодня, 16:12

Непогода в Техасе и Миссури сопровождалась метеорологической аномалией в городе Лексингтон

Новый шторм в США: выпал град размером с куриное яйцо США Непогода в Техасе и Миссури сопровождалась метеорологической аномалией в городе Лексингтон

Жители американских штатов Техас и Миссури, в которые в прошлом месяце пришел так называемый "бомбовый циклон", вновь столкнулись с происками погоды.

Как сообщает The Weather Network, обрушившийся шторм сопровождался метеорологической аномалией в городе Лексингтон, где выпал град размером с куриное яйцо, повредив служебные машины местной полиции.


Как сообщили в Национальной метеорологической службы США, скорость ветра во время шторма составляла от 105 до 135 километров в час.

Также в результате разгулявшейся стихии пострадал трейлерный парк – не менее десяти "домов на колесах" были уничтожены и еще около 50 повреждены.

Погода также повредила линии электропередач, из-за чего 180 тыс. жителей Техаса остались без света.

Также стало известно о погодной аномалии в городе Лексингтон, штат Миссури, где выпал град размером с мяч для гольфа, повредив служебные машины местной полиции.

Напомним, ранее в американском штате Колорадо сошла лавина прямо на глазах у сотен водителей, которые ехали по одной из трасс.

Мы также писали, что на север американской Калифорнии пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации

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Тег стихия, непогода, град, техас, стихийное бедствие

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