Новый шторм в США: выпал град размером с куриное яйцо

Непогода в Техасе и Миссури сопровождалась метеорологической аномалией в городе Лексингтон

Новый шторм в США: выпал град размером с куриное яйцо 2019-04-08T16:12:00+03:00 США Непогода в Техасе и Миссури сопровождалась метеорологической аномалией в городе Лексингтон













Жители американских штатов Техас и Миссури, в которые в прошлом месяце пришел так называемый "бомбовый циклон", вновь столкнулись с происками погоды.

Как сообщает The Weather Network, обрушившийся шторм сопровождался метеорологической аномалией в городе Лексингтон, где выпал град размером с куриное яйцо, повредив служебные машины местной полиции.

Как сообщили в Национальной метеорологической службы США, скорость ветра во время шторма составляла от 105 до 135 километров в час.

Также в результате разгулявшейся стихии пострадал трейлерный парк – не менее десяти "домов на колесах" были уничтожены и еще около 50 повреждены.

Погода также повредила линии электропередач, из-за чего 180 тыс. жителей Техаса остались без света.

Также стало известно о погодной аномалии в городе Лексингтон, штат Миссури, где выпал град размером с мяч для гольфа, повредив служебные машины местной полиции.

Напомним, ранее в американском штате Колорадо сошла лавина прямо на глазах у сотен водителей, которые ехали по одной из трасс.

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