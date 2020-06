Мемуары Болтона могут стоить Трампу выборов: какую тайну открыл экс-советник

В США очередной громкий скандал. Не успела книга бывшего советника Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона увидеть свет (а официальная ее презентация состоится 23 июня), как уже успела наделать немало шума. На фоне падения американской экономики из-за пандемии коронавируса и реакции Администрации президента на массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, рейтинг Трампа сильно пошатнулся. Последние соцопросы показывают, что бывший вице-президент Джо Байден обходит Дональда Трампа на целых 13%.

Свою книгу The room where it happened ("Комната, где это случилось") Джон Болтон анонсировал в ноябре 2019-го сразу после ухода из Администрации Трампа. Правда, сам Трамп в своем Twitter написал, что это он попросил его покинуть пост.

Болтона называли внешнеполитическим ястребом американской политики. Взгляды Болтона и Трампа по целому ряду вопросов кардинально отличались. К примеру, Болтон поддерживал военную кампанию США в Ираке, а Трамп говорил, что это ошибка. Но, в то же время, Болтон никогда не разделял дружеский подход Трампа к Северной Корее и России. Но последней каплей стали разногласия по Ирану и Афганистану, после чего Болтон был уволен.

На посту советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона сменил сотрудник Госдепа Роберт О´Брайен. Сам же Болтон с головой погрузился в написание мемуаров, пока в январе CNN не опубликовал большую разгромную статью, где шла речь о том, что Белый дом хочет удалить из книги Болтона секретные данные. Дело в том, что по закону, перед публикацией Болтон и его адвокаты были обязаны отправить материалы книги в Белый дом. По информации СМИ, Администрация Трампа официально уведомила Болтона, что выступает против публикации некоторых частей книги, поскольку там содержится информация под грифом "совершенно секретно".

Еще ранее в январе 2020-го выдержки из мемуаров Болтона опубликовала The New York Times. В статье шла речь о том, что Трамп хотел продолжить заморозку военной помощи Украине на $400 млн в обмен на компромат и расследование в Украине против сына Джо Байдена Хантера, который входил в совет директоров энергетической компании Burisma.

Все это время американские СМИ сообщали, что Администрация Трампа пыталась заблокировать выход книги во что бы то ни стало, а во вторник, 16 июня, подала в суд.

Презентация книги "The room where it happened" назначена на 23 июня. За неделю до выхода в продажу, 17 июня, The New York Times получила ее копию и опубликовала интересные выдержки, что сразу же вызвало настоящий скандал в американском политикуме. Сайт "Сегодня" выделил три наиболее ярких и скандальных момента.

Во-первых, Трамп просил лидера Китая Си Цзиньпина купить американскую фермерскую продукцию (сою и пшеницу), чтобы на предстоящих выборах президента за Трампа проголосовали аграрные штаты. Этот разговор якобы произошел в июне 2019-го на саммите G20 в Осаке. В обмен Трамп обещал снять пошлины на некоторые китайские товары. Помимо этого, в разговоре с Си Цзиньпинем Трамп сказал, что концентрационные лагеря для мусульман-уйгуров (которые традиционно проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе – Авт.) – это "правильная вещь". Все это происходило в разгар торговой войны с Китаем, которая после начала пандемии коронавируса переросла в новую "холодную" войну.

Во-вторых, исходя из мемуаров Болтона, перед саммитом с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, Трамп спрашивал своих советников, является ли Финляндия частью России или "сателлитом России". Также Болтон пишет, что Трамп неоднократно путал президента Афганистана Ашрафа Гани с бывшим президентом Хамидом Карзаем и спрашивал, действительно ли Великобритания является ядерным государством.

В-третьих, по информации The New York Times, Трамп действительно давил на Украину, прямо связывая выделение Украине военной помощи взамен на компромат на Джо Байдена. По словам Болтона, лично он, а также госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер отговаривали Трампа от давления на Украину 8-10 раз.

Несмотря на иски Администрации Трампа, Джон Болтон не намерен останавливать выход книги в продажу. Сам же Трамп заявил, что книга состоит из джи и фальшивых историй.

"Он говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Обозленный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. Остолоп!" – написал Трамп в своем Twitter.

Тем не менее, по словам экспертов, история уже успела стать скандальной. Но, в то же время, директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский подчеркивает, что на сегодняшний день это просто книга и мы не знаем, действительно ли были такие разговоры. Возможно, по словам Корсунского, появятся дополнительные свидетельства, которые приведут к каким-то результатам, если будет проводиться расследование.

"Сегодня мы видим, что сказал Болтон. А что сказал Трамп? Что это ложь. То есть, слово против слова. И это не первый случай в истории США, когда в различных книгах бывшие госслужащие рассказывают, как плохо себя вели те или иные высокопоставленные лица. Пока я к этому отношусь просто, как к очень любопытной информации. Я не исключаю, что это могло произойти, поскольку Трамп – бизнесмен. Он привык договариваться, когда что-то меняется на что-то. Я не исключаю, что в разговоре Си Цзиньпинем могло прозвучать нечто похожее на подобную договоренность. Но утверждать, что именно так был поставлен вопрос, мне кажется, достаточно смело. Думаю, будут юридические последствия и Болтон должен будет доказывать, что это действительно было именно так", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Корсунский.

Помимо этого, Джон Болтон в своих мемуарах пишет, что расследование по делу об импичменте Дональду Трампу, которое уже закрыто, должно было пойти намного дальше, чем просто обвинения в адрес президента США в давлении на Украину. Член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест отмечает, демократы обвиняют Джона Болтона в том, что он поставил личные коммерческие интересы выше национальных, когда не пришел в Конгресс давать показания в деле об импичменте.

"Я специально с утра посмотрела Twitter. Ожидала, что демократы очень жестко за это возьмутся. Но реакция такая, мол, где был Болтон во время импичмента? Кто-то даже писал, что Болтон был свидетелем многих угроз нацбезопасности и ничего не сделал, а сейчас об этом рассказывает в книге. Но то, что она скандальная, о ней будут долго говорить и использовать отдельные моменты, это точно. Также нужно еще посмотреть, каким образом сработает судебная система. Мы знаем, что есть уже два иска к Болтону. По одному из них, говорят, что раньше осени вряд ли будут какие-то решения. То есть, как раз накануне президентских выборов. Второй иск – срочный, касающийся разглашения секретной информации. Но полностью заблокировать выход не удастся, она уже напечатана и ее видело определенное количество людей", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест.

Напомним, после убийства полицейским афроамериканца Дорджа Флойда, по Америке прокатились массовые акции протестов, получившие название Black lives matter (Черные жизни важны):

