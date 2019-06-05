Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

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В Конгресс США внесен законопроект H.R.3047 – "Об оказании поддержки Украине в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для других целей". Проект, представленный республиканцем Майклом Макколом, очень важен для Украины. Поскольку предполагает предоставление нашей стране статуса "главного союзника США вне НАТО".

Что такое Major Non-NATO Ally

Статус главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) впервые появился в законодательном поле США в 1989 году. Изначально он предполагал, что с отдельными странами, имеющими стратегическое значение для США, Вашингтон может заключать договора о совместных военных разработках и исследованиях. Позже функционал закона значительно расширился. Так, статус главного союзника США вне НАТО давал его обладателям возможность не только участвовать в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах, но и получать для этих целей материалы и оборудование в кредит, а также финансирование США для покупки или аренды оборонного оборудования.

Главные союзники могут участвовать в ряде тендеров Минобороны США на обслуживание и ремонт техники за пределами Соединенных Штатов. Наконец, они имеют право на получение в приоритетном порядке излишков вооружения армии США, право на закупку противотанковых снарядов из обедненного урана. Кроме того, их не касаются ограничения в получении целого ряда вооружений США – в отличие от стран, таким статусом не обладающих.

В целом, хотя статус и не предполагает автоматическую защиту его обладателя со стороны США от посягательств извне, он гарантирует существенное повышение уровня взаимодействия в сфере обороны между двумя странами.

Очевидно, что немногие страны в мире имеют такой статус. Изначально их было шесть: Австралия, Египет, Израиль, Япония и Южная Корея. Позже Израиль получил эксклюзивный статус основного стратегического партнера США (что по уровню сотрудничества несколько выше статуса главного союзника). А к перечню главных союзников добавились другие государства. На данный момент таким статусом обладают 17 стран, если считать и Израиль.

По сути, статус главного союзника, с точки зрения законодательства США, – это предпоследняя "ступенька" перед статусом члена НАТО. Часть исключений в вопросах экспорта оружия, сотрудничества и т.д., которые имеют страны НАТО, имеют и главные союзники США.

Украина. Попытка №1

Американские законодатели уже делали попытку предоставить Украине статус Major Non-NATO Ally. Норма об этом содержалась в пункте 303 законопроекта S.2277- "О предотвращении дальнейшей агрессии России в отношении Украины и других суверенных государств в Европе и Евразии и для других целей". Документ был подан в сенат сенатором-республиканцем Бобом Коркером в мае 2014 года – уже после аннексии Крыма, но еще до начала широкомасштабной военной агрессии России на Донбассе. Как знать, прими тогда американцы закон – возможно, сегодня ситуация в Украине была бы совершенно другой.

Однако в 2014-м ни законодатели, ни президент США Барак Обама не решились на этот шаг – проект не был утвержден. Позже, в декабре 2014-го, в США был принят закон "Поддержка свободы Украины", в который в том или ином виде вошла значительная часть предложений из законопроекта Коркера В дальнейшем и другие нормы, предложенные в концептуальном проекте республиканца (в частности, об усилении безопасности в Европе, защите стран Балтии и т.д.) были утверждены в разных законопроектах. Но вот пункт о предоставлении Украине (а также Грузии и Молдове) статуса Major Non-NATO Ally из поля зрения американских законодателей выпал надолго.

"Оценить потребности Украины в предметах летальной защиты…"

Автор законопроекта H.R.3047 – "Об оказании поддержки Украине в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для других целей" - напоминает, что в 2019 финансовом году Соединенные Штаты lдолжны предоставить Украине 423 400 000 долларов в виде помощи для обеспечения безопасности. А также, что наша страна давно претендует на членство в НАТО и США поддерживают эти устремления. "По мнению Конгресса, помощь Соединенных Штатов Украине… должна быть увеличена, с тем, чтобы обеспечить возможности для установления и построения долгосрочных двусторонних оборонных отношений и достижения важных целей, включая эффективное использование, безопасность и хранение оборонных предметов из США", – отмечается в преамбуле законопроекта.

Среди задач американской политики по отношению к Украине автор называет, в том числе, поддержку права Украины "защищаться от российской агрессии путем получения помощи США в сфере безопасности", поддержку евроатлантической и европейской интеграции Украины. Законом предлагается "в консультации с правительством Украины усилить сдерживание, устойчивость и самооборону Украины, в том числе путем соответствующих поставок оружия и продажи предметов летальной обороны для Вооруженных сил Украины".

Автор также предлагает "отвергать любые территориальные изменения, совершенные силой, включая незаконные вторжения и оккупацию Крыма и Донбасса Российской Федерацией и поддерживаемыми Россией сепаратистами", "осудить продолжающееся задержание 24 украинских моряков", "настоятельно призвать России полностью осуществить процесс "Минск-II".

Однако ключевой пункт проекта – 5-й: "В течение периода, начинающегося с даты вступления в силу настоящего Закона и заканчивающегося датой вступления Украины в Организацию Североатлантического договора, о которой говорится в Бухарестской декларации саммита 2008 года, президент может определить, что в целях передачи или возможной передачи оборонных вооружения или оборонных услуг, в соответствии с Законом о контроле над экспортом оружия, Законом о внешней помощи 1961 года или любым другим положением закона, Украина должна рассматриваться как главный союзник, не входящий в НАТО", – отмечается в законопроекте.

Законопроект предполагает, что не позднее 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь США предоставляет Конгрессу доклад о пересмотре помощи Соединенных Штатов в области безопасности правительству Украины. Доклад должен включать, в частности, оценку угроз украинской независимости, суверенитету и территориальной целостности, оценку потребностей Украины в предметах летальной защиты для наступательных и оборонительных нужд, оценку асимметричных возможностей Украины для противодействия гибридной войне и агрессии России, варианты расширения международных программ военного образования и обучения, предлагаемых Украине, и т.д.

Таким образом, в случае утверждения законопроекта для получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО достаточно будет лишь волевого решения президента Соединенных Штатов.

"Кардинально меняет возможности"

Эксперты сайта "Сегодня" чрезвычайно высоко оценивают важность для Украины данного законопроекта.

"Речь о значительном усилении как военно-политического, так и военно-технического сотрудничества, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук. – Это означает, что США в случае открытой агрессии РФ открывают широкий круг инструментов для поддержки Украины. Так, пример, можно вспомнить Ленд-лиз во время Второй мировой войны. В случае предоставления Украине такого статуса в Кремле будут четко понимать, что речь идет уже не просто о декларациях, осуждениях и т.д. А о реальной военной помощи. Конечно, солдаты США не будут воевать за Украину. Но военную помощь США нам окажет существенную. В том числе технологиями", – сказал народный депутат.

Дмитрий Тымчук также напомнил историю о предоставлении Украине ПТРК Javelin и об ограничениях, наложенных США, в частности, по размещению этого противотанкового вооружения.

"В случае утверждения закона эти ограничения будут сняты, по этим и другим вооружениям открывается широкий спектр возможностей. И, естественно, уже это будет серьезным предохранителем для необдуманных и резких действий Москвы", – сказал Дмитрий Тымчук.

В свою очередь, военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил важность статуса для Украины в связи с тем, что, как правило, США предоставляют существенную помощь своим союзникам.

"Речь может идти не о 300-400 миллионах в год, которые получает сегодня Украина, а о нескольких миллиардах. Это и военная техника – к примеру, Тунис, который получил такой статус не так давно, получает американские боевые вертолеты и другое серьезное вооружение. Это очень важный статус, который кардинально меняет размеры помощи и возможности Украины по укреплению собственной безопасности", – сказал Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня".

Перспективы туманны

Остается выяснить, насколько реально, что уж на этот раз американский истеблишмент пойдет на предоставление Украине статуса главного союзника. Увы, настроения экспертов нельзя назвать достаточно оптимистичными.

"Я, к большому сожалению, не могу оптимистически рассматривать перспективы этого законопроекта. В связи с тем, что предоставление такого высокого статуса – это не просто слова и лозунги, а определенная ответственность США перед государством, которое они признают главным союзником. В США серьезно относятся к таким вещам", – отмечает Дмитрий Тымчук.

По его мнению, многое будет зависеть не только от желания и готовности тех или иных сил в США поддержать решение, но и от самой Украины.

"Вопросы, насколько новое руководство Украины будет заинтересовано в развитии сотрудничества с США, в противодействии агрессии РФ, остаются открытыми. И они будут оставаться открытыми до тех пор, пока не будет избран новый парламент. Исходя из конфигурации Верховной Рады, из того, какое будет сформировано правительство, будет ли новая власть реально нацелена на евроатлантическую интеграцию, думаю, американцы и будут принимать решение. Предоставить столь высокий статус Украине, или же пока что этот вопрос стоит обойти", – говорит Дмитрий Тымчук.

Александр Мусиенко, в свою очередь, относится к перспективам законопроекта "сдержанно-оптимистично".

"Все-таки очень многое упирается в политическую плоскость. Возможно, после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом произойдут определенные сдвиги, активизируется диалог. Но пока речь о статусе Major Non-NATO Ally не будет идти, как бы нам этого ни хотелось. Однако будем надеяться", – сказал Александр Мусиенко.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон.

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